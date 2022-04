Il nuovo portale di Silea: nuovi contenuti e ulteriori informazioni su raccolta rifiuti e attività dell’azienda

“Più vicini alla cittadinanza, sarà il portale di riferimento per l’economia circolare del territorio”

LECCO – È online il nuovo sito web di Silea (raggiungibile all’indirizzo www.sileaspa.it): il portale è stato completamente rinnovato non solo dal punto di vista grafico, ma anche dell’organizzazione dei contenuti, con un’interfaccia di navigazione semplice e intuitiva.

“Abbiamo reso il nostro sito più fruibile e ricco di contenuti: è uno dei principali punti di contatto tra la nostra azienda e gli utenti che, in pochi click, vi possono trovare tutte le informazioni utili e le indicazioni pratiche per una corretta raccolta differenziata, ma anche scoprire i servizi e i progetti di sviluppo ambientale che stiamo realizzando” commenta il presidente di Silea Domenico Salvadore. “Servizi, territorio e comunicazione sono i concetti chiave su cui abbiamo voluto basare il nuovo portale, con il quale da oggi siamo ancora più vicini ai cittadini”.

Cardine del sito è il menù con nove bottoni ad accesso rapido posizionato al centro dell’homepage dove trovare i dettagli dei servizi svolti da Silea: i calendari delle raccolte porta a porta, delle riciclerie (i centri di raccolta comunali) e della pulizia strade; il servizio “Abc dove lo butto” il cui database è stato ulteriormente ampliato; le informazioni sulla misurazione puntuale nei singoli comuni con le tutte le risposte ai dubbi più ricorrenti; le indicazioni per il ritiro del compost e le campagne di educazione ambientale.

Un sito responsive e mobile friendly, ottimizzato per essere facilmente accessibile da qualsiasi tipo di supporto (computer, tablet, smartphone, ecc.) con più di 80 pagine di contenuti e collegamenti a 4 piattaforme esterne. Uno specifico focus è stato dedicato all’economia circolare, chiave di volta della mission aziendale, con approfondimenti dedicati ai diversi progetti per lo sviluppo impiantistico, il potenziamento della produzione di materie prime seconde, il miglioramento dei servizi di prossimità.

“La realizzazione del nuovo sito web rientra in un percorso di rinnovamento dell’immagine aziendale e di potenziamento della comunicazione verso i cittadini e verso i nostri stakeholders che, nel corso del 2021, aveva già visto la creazione del nuovo logo aziendale e la presentazione della prima edizione del bilancio di sostenibilità” conclude il direttore generale di Silea, Pietro Antonio D’Alema. “Non ci siamo limitati ad aggiornare il portale con un nuovo look ma abbiamo voluto realizzare un nuovo strumento di dialogo e di informazione più completo, più chiaro e più trasparente. Sarà il nostro biglietto da visita ma anche lo strumento per promuovere le buone pratiche che la sfida della transizione ecologica richiede”.