“Rinnovare il patrimonio edilizio esistente” convegno all’Espe

Approfondimento sugli incentivi fiscali e sul progetto “Valore Casa +”

L’incontro promosso da ANCE e AEVV Impianti/Gruppo ACSM-AGAM

LECCO – È in programma il prossimo venerdì 7 febbraio alle ore 9,30 presso la Sala convegni ESPE di Lecco (via Achille Grandi, 15 – Lecco) un convegno, promosso da ANCE Lecco Sondrio, sul tema “Rinnovare il patrimonio edilizio esistente: un’opportunità da cogliere”.

Il convegno – organizzato in collaborazione con AEVV Impianti/Gruppo ACSM-AGAM e gli Ordini professionali della filiera casa della provincia di Lecco (Ordine Architetti PCC, Ordine Ingegneri, Collegio Geometri e Geometri Laureati, Collegio e Ordine Periti Industriali,) – e con il patrocinio di ANACI Lecco, approfondirà i numerosi incentivi resi disponibili per il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, il suo efficientamento energetico e la sua messa in sicurezza, alla luce delle più recenti disposizioni legislative.

Particolare attenzione sarà posta alla presentazione dell’innovativa convenzione promossa da ANCE Lecco Sondrio con AEVV Impianti/Gruppo ACSM-AGAM dal titolo “Valore Casa +” per realizzare interventi di efficientamento degli edifici condominiali “a costo zero”.

“Il patrimonio residenziale del nostro Paese è mediamente vecchio e sotto il profilo energetico assolutamente inefficiente. – spiega Sergio Piazza, presidente di ANCE Lecco Sondrio – Si tratta di un problema che tocca da vicino sotto il profilo economico le famiglie che vi abitano, ma più in generale ha ricadute negative sulle nostre città: gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia e, di conseguenza, delle emissioni in atmosfera. Per questo occorre conoscere in modo approfondito le opportunità esistenti e sfruttarle quanto più possibile”.

““Valore Casa +” è una soluzione “chiavi in mano” particolarmente vantaggiose per gli interventi di efficientamento degli edifici condominiali. La formula si basa su un contratto di prestazione energetica a risparmio garantito. A fronte dell’affidamento ad AEVV Impianti dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto, della gestione della centrale termica e della fornitura del gas metano, AEVV Impianti si assume l’onere della realizzazione e della gestione futura dell’intervento acquisendo la quota di credito fiscale spettante al condominio che si fa carico solamente della quota restante” spiega Iacopo Picate, Amministratore delegato di AEVV Impianti.

Il convegno si aprirà con i saluti di Sergio Piazza (Presidente ANCE Lecco Sondrio e Virginio Brivio (Sindaco di Lecco). Seguiranno gli interventi di Marco Zandonà (responsabile fisco ANCE nazionale), che traccerà una ricognizione sugli incentivi fiscali in edilizia, con approfondimenti su eco-bonus, bonus facciate, sisma-bonus e sulle ristrutturazioni, e di Iacopo Picate (Amministratore delegato AEVV Impianti) e Carlo Bonacina (3E Project Srl) su eco-bonus e sul progetto “Valore Casa +”.

Il convegno, che prevede un ampio spazio per il dibattito, si chiuderà alle ore 12:30.

Sono previsti crediti professionali da parte di: Ordine Architetti PCC, Ordine Ingegneri, Collegio Geometri e Geometri Laureati, Collegio e Ordine Periti Industriali.