Rinnovo del contratto nazionale: anche UILM Lario a Roma

Rappresentata da Gabriella Trogu per le province di Lecco, Como e Sondrio

“Più salario, meno orario di lavoro. I metalmeccanici saranno di nuovo protagonisti”

ROMA – La Uilm Lario, rappresentata dal segretario Gabriella Trogu per le province Lecco, Como e Sondrio, ha partecipato al primo incontro per il rinnovo del Contratto nazionale dei metalmeccanici che si è svolto a Roma presso la sede di Confindustria.

“Il settore metalmeccanico registra punte di eccellenza e andamento in crescita, altre realtà accusano difficoltà e questo lo vediamo sul territorio, con alcune richieste di Cassa integrazione – continua Gabriella Trogu -. Inoltre c’è da considerare l’automotive e tutto il settore ad esso collegato, che sente pesare una forte preoccupazione dovuta alla transizione all’elettrica. Stellantis, nonostante l’ultimo incontro al Mimit, non ha sciolto i dubbi, infatti si è parlato di una riproposizione della 500 ibrida che non sarà prodotta domani…In questo scenario si apre la vertenza del Contratto nazionale”.

“La Piattaforma è molto ambiziosa – rimarca il segretario della Uilm Lario – al centro c’è il salario, con il mantenimento del potere di acquisto, c’è la formazione continua necessaria per contrastare l’obsolescenza professionale, c’è la sicurezza nei luoghi di lavoro con migliori strumenti a tutela del lavoratore, c’è la nostra idea: più salario e meno orario di lavoro! Saremo di nuovo protagonisti, come dice il nostro segretario generale Rocco Palombella. Sarà davvero una bella sfida con Federmeccanica che mai ha lasciato nulla al caso. E non a caso, oggi ci ha presentato la propria contro-piattaforma, punto per punto”.