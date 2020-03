Rinviato Ristorexpo, l’evento posticipato dal 26 al 29 aprile

Il coronavirus ha fatto slittare la manifestazione

A breve, sul sito, il programma aggiornato degli eventi

ERBA – “A seguito dell’emergenza sanitaria in corso, è stato necessario e doveroso rinviare la manifestazione Ristorexpo, in apertura il prossimo 8 marzo“. Gli organizzatori hanno fatto sapere che la mostra è stata posticipata dal 26 al 29 aprile 2020.

Rimangono confermati gli orari di apertura (10-19.30; mercoledì 29 aprile chiusura anticipata alle ore 18) e i principali contenuti della manifestazione. A breve sarà disponibile sul sito www.ristorexpo.com il programma aggiornato degli eventi.

I biglietti già emessi, anche se riportanti le vecchie date di programmazione, saranno considerati validi per l’accesso. Pertanto, tutti coloro i quali sono già in possesso di biglietti omaggio, inviti, mail di conferma accredito, potranno conservarli ed utilizzarli per l’ingresso alla mostra dal 26 al 29 aprile.