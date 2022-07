Fondi a Lariofiere (Como) e alla Ceresa Srl di Lecco

L’assessore Guidesi: “Sosteniamo gli eventi fieristici perché creano promozione e animazione nei territori”

ERBA – L’assessorato allo sviluppo economico di Regione Lombardia con a capo Guido Guidesi, ha reso noto i beneficiari del bando ‘Ripresa del sistema fieristico 2022’ per il quale sono stati investiti 1.162.427 euro. Contributo aumentato dalla giunta su proposta dell’assessore che ha permesso alla Regione di finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili.

La misura sostiene la competitività del sistema fieristico lombardo e il consolidamento della ripresa economica supportando la promozione e l’animazione delle manifestazioni e lo sviluppo dell’internazionalizzazione della digitalizzazione dei servizi offerti. Il bando è destinato alle manifestazioni di livello internazionale, nazionale e regionale inserite nel calendario regionale 2022 e alle manifestazioni alla prima edizione in Lombardia.

L’agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo pari a 50.000 euro per progetti riguardanti fiere di livello internazionale o nazionale e 30.000 euro per quelli riguardanti fiere di livello regionale o alla prima edizione.

“Sosteniamo gli eventi fieristici perché creano promozione e animazione nei territori. Sviluppano inoltre indotto e valorizzano i prodotti e i settori” – dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Guido Guidesi.

A Lecco arriveranno 30 mila euro per la Ceresa Srl – SDS 2.0 – 30.000 euro. In Provincia di Como le agevolazioni riguarderanno Lariofiere per Agrinatura – The rural show, 50 mila euro, e Hidden Door Srl per ‘Como Fun’, 28.600 euro.