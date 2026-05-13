Rischio legionella nei luoghi di lavoro: a Lecco seminario tecnico il 18 maggio

Confapi Lecco Sondrio, ATS Brianza e Ordine degli Ingegneri insieme per un approfondimento su prevenzione e gestione del rischio biologico

Focus su normativa, impianti a rischio e misure di prevenzione. Previsti crediti formativi per i professionisti partecipanti

LECCO – La prevenzione del rischio biologico negli ambienti di lavoro torna al centro dell’attenzione con il seminario tecnico dedicato alla legionella, in programma lunedì 18 maggio alle ore 14:30 presso la sede di Confapi Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco.

L’iniziativa, dal titolo “Rischio legionella: il batterio da evitare”, è organizzata da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con ATS Brianza e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, con l’obiettivo di approfondire un tema di forte rilevanza per la salute pubblica e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al centro dell’incontro ci sarà l’intervento della dottoressa Serena Fortunato, tecnico della prevenzione di ATS Brianza, che illustrerà il quadro scientifico del batterio e le principali linee operative di prevenzione e controllo.

La legionella rappresenta infatti un rischio concreto in tutti gli ambienti in cui siano presenti impianti idrici e sistemi di climatizzazione, soprattutto quando l’acqua contaminata può essere nebulizzata. La conoscenza del patogeno, dei suoi habitat e dei punti critici degli impianti è considerata fondamentale per impostare efficaci strategie di prevenzione.

Durante il seminario verranno approfonditi diversi aspetti, tra cui la morfologia e le caratteristiche del batterio, le modalità di trasmissione, gli ambienti di sviluppo naturali e antropici, con particolare attenzione ai luoghi di lavoro e agli impianti a maggior rischio.

Spazio anche all’analisi dei siti sensibili e alle principali misure di prevenzione e controllo, comprese le attività di monitoraggio, campionamento e bonifica degli impianti. Saranno inoltre richiamati i principali riferimenti normativi, dal D.Lgs. 81/2008 alle linee guida Stato-Regioni 2015 fino al D.Lgs. 18/2023 e successive modifiche.

L’iniziativa è valida ai fini dell’aggiornamento professionale: per i partecipanti in presenza, previa iscrizione, è previsto il rilascio di un attestato con 2 crediti formativi (CFP).

“La corretta valutazione del rischio biologico, e in particolare della legionella, non è solo un obbligo normativo, ma un pilastro fondamentale della cultura della salute e sicurezza in azienda” spiega Silvia Negri, responsabile sicurezza di Confapi Lecco Sondrio.

“Con questo seminario vogliamo fornire alle imprese strumenti concreti e aggiornati per monitorare gli impianti e garantire ambienti di lavoro salubri, prevenendo criticità che possono avere impatti severi sulla salute dei lavoratori” aggiunge.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it.