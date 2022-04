Risparmio: nel lecchese 101 mila libretti postali e 298 mila buoni fruttiferi

LECCO – Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali si confermano tra le forme di risparmio più amate, al punto che l’85% dei cittadini della provincia di Lecco dispone dei tradizionali strumenti di risparmio postale quale soluzione di deposito e investimento. Lo fa sapere Poste Italiane in una nota.

In tutta la provincia, quasi la metà dei cittadini ha un Libretto di Risparmio per un totale di oltre 101 mila Libretti attivi. I Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti nella provincia di Lecco sono invece circa 298 mila.

In tutta Italia sono oltre 30 milioni di Libretti Postali e circa 48 milioni di Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti nel Paese. In particolare, in Lombardia i Libretti Postali sono 3 milioni pari al 10% del totale Italia e i Buoni sono quasi 6 milioni.