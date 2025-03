Ristorexpo 2025. Edizione di successo, gran finale con chef Oldani e chef Tomei

Oltre 18mila operatori hanno partecipato alla manifestazione e ai vari eventi

“Un risultato significativo per il settore dell’ospitalità e della ristorazione”

ERBA – L’ultima giornata di Ristorexpo si è aperta con una sala gremita di studenti delle scuole alberghiere, che hanno accolto con entusiasmo lo chef Davide Oldani. Durante il suo intervento, lo chef, che nel corso della sua straordinaria carriera ha sempre mantenuto il focus sulla Cucina Pop, è riuscito a trasmettere ai giovani presenti il valore e la bellezza di una professione come quella del cuoco.

La storia dello chef è una testimonianza di come la dedizione, unita alla passione, alla voglia di fare e soprattutto alla curiosità, possano condurre a traguardi straordinari. A infiammare ulteriormente i ragazzi, anche Cristiano Tomei, chef vulcanico e geniale, che ha concluso il programma delle masterclass di cucina.

“È con grande soddisfazione che chiudiamo anche questa edizione di Ristorexpo – commenta Fabio Dadati, Presidente della Fondazione Lariofiere – che ha visto la partecipazione di oltre 18 mila operatori. Un risultato significativo per il settore dell’ospitalità e della ristorazione che conferma ancora una volta il ruolo strategico della manifestazione come motore di business e opportunità per le aziende del settore”.

“In un momento in cui il comparto affronta nuove sfide economiche, Ristorexpo si è dimostrato un qualificato punto di riferimento per gli operatori, capace di offrire non solo opportunità commerciali ma anche occasioni di dialogo e confronto – continua Fabio Dadati – Negli spazi di Ristorexpo sono state affrontate e condivise con i player di riferimento tematiche importanti quanto strategiche per il futuro di questo settore, aprendo la strada a possibili percorsi di sviluppo”.

“Bilancio sicuramente positivo per questa 27^ edizione – prosegue Giovanni Ciceri, Ideatore e Curatore di Ristorexpo – che ha proposto contenuti numerosi e di valore sia economico che culturale. Una piacevole conferma il gradimento degli operatori, sui quali anche quest’anno abbiamo concentrato il nostro impegno e le nostre risorse. Molto apprezzati l’entusiasmo e la passione dei grandi chef ospiti della manifestazione che hanno saputo coinvolgere i giovani e hanno confermato non solo la natura economica e commerciale di Ristorexpo ma soprattutto la sua importante funzione sul piano della formazione per le nuove generazioni”.

L’ultimo appuntamento della mostra, prima della chiusura della 27^ edizione, è stata la premiazione del concorso Ristorexpo Young Cup, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi, che ha visto la partecipazione di ben 214 studenti provenienti da 20 scuole diverse. Con questi numeri, la Ristorexpo Young Cup si conferma come il concorso più partecipato della Federazione Italiana Cuochi. A conquistare il podio nella categoria a squadre è stato il team Rovereto 2025 dell’Istituto Alberghiero di Rovereto, seguito dai team Il Crinale e Goostose Esperienze, entrambi dell’Istituto Ballerini di Seregno.

Infine, per il concorso individuale della Young Cup, il primo premio è stato assegnato a Lucrezia Briani del Collegio Ballerini, il secondo a Chiara Sozzi dell’ENAIP di Como e il terzo a Matteo Venturelli del Collegio Castelli di Saronno.