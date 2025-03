Ristorexpo 2025. Lunedì ricco di eventi per Confcommercio Lecco

Consegnata una targa per ricordare lo chef Claudio Prandi

ERBA – Una giornata densa di eventi e iniziative ha caratterizzato la seconda giornata della ventisettesima edizione di Ristorexpo per Confcommercio Lecco. Lunedì 3 marzo, tra i padiglioni di Lariofiere, si sono susseguiti momenti di grande rilevanza.

La mattinata si è aperta con la Giunta Esecutiva del Comitato Regionale Pubblici Esercizi, presieduta dal presidente nazionale Fipe, Lino Stoppani. Alla riunione hanno partecipato anche il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, il direttore Alberto Riva e il presidente Fipe Lecco, Marco Caterisano. Durante l’incontro è stata presentata un’indagine sulle prospettive e le difficoltà del settore della ristorazione in Lombardia, che conta 47.804 attività e impiega 283.101 addetti. Nel suo intervento, Stoppani ha toccato temi cruciali come formazione, sicurezza, manodopera, reputazione del comparto, costi energetici e le opportunità legate alle Olimpiadi invernali.

Un momento particolarmente emozionante si è svolto presso lo stand dell’associazione nei padiglioni di Lariofiere, dove Confcommercio Lecco e l’Associazione Cuochi Lecco e Provincia hanno reso omaggio allo chef Claudio Prandi, scomparso lo scorso autunno. In suo ricordo, è stata consegnata una targa commemorativa alla moglie Mina. Alla cerimonia erano presenti Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco, Vincenzo Di Bella, presidente dell’Associazione Cuochi Lecco e Provincia, Fabio Dadati, presidente di Lariofiere, Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco, e Peppino Ciresa, ex presidente di Confcommercio Lecco. La targa riportava la seguente dedica: “In memoria di Claudio Prandi, chef visionario e maestro di innovazione culinaria. La sua passione e dedizione hanno illuminato non solo le cucine in cui ha prestato la propria opera, ma anche le attività sindacali dell’Associazione Cuochi Lecco e Provincia. La sua eredità continua a ispirare e guidare tutti noi”.

Nel tardo pomeriggio si è svolto il consueto appuntamento conviviale organizzato da Confcommercio Lecco e dall’Associazione Cuochi, ospitato presso lo stand del Centro Lariano di Annone.

Sempre nella giornata di ieri, Antonio Peccati ha ricevuto la targa “I benemeriti dell’enogastronomia del territorio 2025”. Peccati è stato premiato insieme a Massimo Croci del Crotto del Sergente di Como per il suo impegno nello sviluppo di progetti legati all’enogastronomia, ispirati dalla sua grande passione per la montagna. Il riconoscimento sottolinea il suo approccio alla ristorazione, basato su un forte legame con il territorio e con le persone.

L’edizione 2025 di Ristorexpo, dedicata al tema “Ripartiamo dagli odori”, proseguirà fino al 5 marzo nei padiglioni di Lariofiere a Erba.