Ristorexpo 2025. Peccati (Confcommercio Lecco) benemerito dell’enogastronomia del territorio

Il miglior Negroni del Lago di Como? Lo firma Nicolas Reatti

La mostra BtoB, promossa da Fondazione Lariofiere con Confcommercio Como e Lecco e FIPE Confcommercio, si conferma un punto di riferimento per il settore

ERBA – Ristorexpo entra nel vivo con un’intensa giornata ricca di eventi e partecipazione. La prestigiosa mostra BtoB, promossa dalla Fondazione Lariofiere in collaborazione con Confcommercio Como e Lecco e FIPE Confcommercio, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per il settore della ristorazione e dell’ospitalità.

Come da tradizione, il lunedì si distingue per la massima affluenza degli operatori e per un palinsesto denso di iniziative. Proprio in questa giornata, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha scelto di organizzare il proprio consiglio regionale, ospitando il Presidente nazionale Lino Stoppani. A lui è spettato l’onore di conferire il premio ai benemeriti dell’enogastronomia del territorio. Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato a due figure di spicco: Massimo Croci, storico punto di riferimento del Crotto del Sergente di Como, e Antonio Peccati, Presidente di Confcommercio Lecco e imprenditore visionario con importanti iniziative nel settore della ristorazione e dell’accoglienza.

Massimo Croci, alla guida del Crotto del Sergente dal 1999, ha sempre basato la sua attività su un’attenta ricerca dei prodotti, distinguendosi per la capacità di selezionare sapori e tradizioni antiche. Precursore nell’intuire l’importanza della valorizzazione del territorio, si è dedicato con passione non solo alla cucina, ma anche al mondo del vino, come testimonia la straordinaria cantina del suo ristorante.

Antonio Peccati, invece, ha sviluppato numerosi progetti legati all’enogastronomia, ispirato anche dalla sua grande passione per la montagna. La sua idea di ristorazione si fonda su un forte legame con il territorio e con le persone, con un’offerta tanto autentica quanto di alta qualità.

Tra gli eventi clou della giornata, si è svolta l’attesa competizione per decretare il miglior Negroni del Lago di Como. A giudicare i partecipanti, una giuria d’eccezione composta dal bartender Luca Picchi, da Nicola Prudente, alias Tinto, e dal barman Jacopo Misiano. Il titolo di vincitore è andato a Nicolas Reatti de Lo Scalo di Cremia, seguito al secondo posto da Loris Civati del Bar Massi di Castelmarte e al terzo posto da Goffredo Rizzi della Birreria Majnoni di Erba.

La giornata ha visto anche lo svolgimento di due prestigiose masterclass. La prima ha avuto come protagonista lo chef stellato Paolo Barrale, mentre la seconda ha visto in azione la coppia d’oro della ristorazione di Zurigo, Markus Stokle ed Elif Oskan. I due chef, la sera precedente, erano stati protagonisti di una speciale cena a più mani insieme allo chef Mauro Elli presso il ristorante Il Cantuccio di Albavilla.

Nel Focus Pizza, invece, Luca Pezzetti, pizzaiolo romano, ha dialogato con Tinto, coinvolgendo anche Alessandro Gestra, titolare della pizzeria La Garbatona di Gravedona, in un confronto appassionante sulla tradizione e l’innovazione della pizza.

Infine, sono proseguite le prove del concorso Ristorexpo Young Cup, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi. Le premiazioni sono attese per la giornata di chiusura dell’evento, mercoledì 5 marzo.

Un’edizione di Ristorexpo che si conferma all’insegna della qualità, della passione e della valorizzazione del territorio, con protagonisti d’eccezione che continuano a scrivere la storia della ristorazione italiana.