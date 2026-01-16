Ristorexpo, prima partecipazione per Fnaarc Lecco

Dal 25 al 28 gennaio a Lariofiere uno spazio di confronto per gli agenti di commercio

La presidente Francesca Maggi: “Il settore food è cruciale”

LECCO – Fnaarc Lecco debutta a Ristorexpo con un proprio stand e sceglie la storica manifestazione lariana come occasione per rafforzare il dialogo con il mondo della ristorazione e degli agenti di commercio del settore food. L’associazione lecchese sarà presente per la prima volta all’evento di riferimento per il settore ho.re.ca., in programma a Lariofiere, condividendo lo spazio con Fnaarc Como nel Padiglione A, stand 86.

“Il comparto della ristorazione ha un peso rilevante nel sistema economico italiano e la presenza degli agenti di commercio che operano nel settore alimentare è tutt’altro che marginale – ha sottolineato la presidente di Fnaarc Lecco, Francesca Maggi – Anche nella provincia di Lecco si tratta di un ambito cruciale, in costante evoluzione. Per questo la scelta di partecipare a Ristorexpo è stata naturale e accolta con grande entusiasmo”.

La presenza alla fiera si inserisce in un percorso più ampio di radicamento sul territorio, fatto di informazione, ascolto e presidio delle esigenze della categoria. Da domenica 25 a mercoledì 28 gennaio, con un orario di apertura esteso, lo stand diventerà un punto di riferimento per gli agenti di commercio interessati a conoscere da vicino l’attività di Fnaarc Lecco e a confrontarsi sui temi del settore.

Ristorexpo sarà anche l’occasione per presentare i servizi messi a disposizione da Confcommercio Lecco, dall’assistenza alla verifica dei mandati, fino al supporto continuativo agli agenti. Al centro resta però il valore dell’appartenenza a un sindacato di categoria che da oltre ottant’anni rappresenta e tutela gli agenti di commercio. “Fare squadra significa essere più forti – ha proseguito Maggi – come dimostrano i risultati ottenuti con i nuovi accordi economici collettivi. È fondamentale per affrontare difficoltà concrete, come l’aumento dei carburanti o i costi legati all’auto, e per prepararsi alle sfide future con la consapevolezza di non essere soli”.

La collaborazione con Fnaarc Como viene letta come un ulteriore valore aggiunto, soprattutto in un comparto strettamente connesso al turismo e alla filiera dell’accoglienza. “Siamo convinti che questo primo appuntamento condiviso possa essere l’inizio di nuovi progetti comuni”, ha concluso la presidente.

Nel consiglio di Fnaarc Lecco operano anche diversi agenti attivi nel mondo della ristorazione. Tra questi Andrea Gerosa, agente nel settore del caffè, che ha evidenziato come “il confronto tra colleghi e lo scambio di informazioni siano parte integrante del nostro lavoro La presenza di Fnaarc Lecco a Ristorexpo è il segno di un’attenzione concreta al territorio e alla capacità di intercettare le reali esigenze degli agenti che operano in questo canale”.