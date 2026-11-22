A preoccupare l’associazione non è soltanto la riduzione degli adeguamenti, ma soprattutto il rischio di conseguenze permanenti

LECCO – Federmanager Lecco scende in campo contro l’articolo 55 del Disegno di Legge di Bilancio 2027 e lancia un appello per la sua soppressione. Al centro della contestazione il meccanismo previsto per la rivalutazione delle pensioni, che secondo l’associazione rischia di ridurre ulteriormente la tutela del potere d’acquisto dei pensionati. La sede lecchese rappresenta circa 3mila manager del territorio.

La proposta contenuta nel DDL Bilancio prevede il ritorno a un sistema di rivalutazione per fasce, anziché per scaglioni, per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS. Una modifica che interesserebbe circa 3,84 milioni di pensioni e che, secondo Federmanager, comporterebbe una minore protezione dall’inflazione.

Il meccanismo era già stato sperimentato nel biennio 2023-2024. La differenza tra i due sistemi non è secondaria: mentre la rivalutazione per scaglioni applica percentuali progressivamente ridotte soltanto alle quote di pensione che superano determinate soglie, quella per fasce estende la percentuale ridotta all’intero importo del trattamento.

“Una mossa che ha inciso fortemente sulla capacità dei trattamenti pensionistici interessati di resistere all’effetto inflattivo”, sottolinea il presidente di Federmanager Lecco, Paolo Galbiati.

A preoccupare l’associazione non è soltanto la riduzione degli adeguamenti, ma soprattutto il rischio di conseguenze permanenti. Una rivalutazione più bassa, infatti, comporterebbe una riduzione della base di calcolo sulla quale verrebbero applicati gli adeguamenti degli anni successivi, con effetti destinati quindi a protrarsi nel tempo, ben oltre il singolo esercizio finanziario.

La questione si inserisce inoltre in un quadro storico già critico. Secondo Federmanager, i ripetuti interventi di contenimento della perequazione introdotti dal 2000 a oggi hanno progressivamente eroso il potere d’acquisto delle pensioni, maturate dopo decenni di lavoro e contribuzione. La perdita complessiva viene stimata intorno al 20%.

Federmanager Lecco riconosce i vincoli di bilancio e la necessità di prestare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, ma ritiene che la tutela delle pensioni non possa essere ulteriormente penalizzata. L’iniziativa si inserisce anche nell’appello del presidente nazionale Valter Quercioli, che ha invitato le sedi territoriali ad attivare un’azione di sensibilizzazione nei confronti dei parlamentari locali.

“La perequazione non è un privilegio, serve a difendere il reale valore delle pensioni”, è la posizione ribadita dall’associazione. Continuare a ridurne l’efficacia, avverte Galbiati, significherebbe compromettere ulteriormente il potere d’acquisto dei pensionati e minare la fiducia dei cittadini nel sistema previdenziale.

L’appello di Federmanager Lecco punta infine a valorizzare il confronto tra rappresentanti istituzionali e realtà associative del territorio, considerato un elemento fondamentale della partecipazione democratica. Da qui la richiesta di sopprimere l’articolo 55 del DDL Bilancio 2027.