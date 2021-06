Confronto con commercianti e artigiani sulla sperimentazione del sacco rosso

Un questionario dedicato alle attività per conoscere le loro esigenze

LECCO – Ormai è una questione di giorni: dal 1 luglio si dirà addio al sacco trasparente e inizierà anche a Lecco la sperimentazione del sacco rosso per la raccolta dell’indifferenziato. Una novità che non riguarderà solo i cittadini ma anche negozi e botteghe artigiane, ognuna con le sue peculiarità e quindi con differenti quantità di rifiuti prodotte e anche con esigenze differenti nelle modalità di esposizione dei sacchi.

Per questo l’amministrazione comunale, in accordo con Confcommercio e Confartigianato, ha deciso di avviare un questionario “sulla sostenibilità” dedicato alle attività per conoscere meglio le loro necessità e tarare al meglio il sistema di raccolta.

“E una sperimentazione quindi anche per noi è importante capire quali possono essere i bisogni delle attività per poter modulare il servizio, in modo che sia soddisfacente per tutti” ha sottolineato l’assessore comunale Renata Zuffi.

Nel questionario viene chiesto alle attività come effettuano già oggi il conferimento dell’indifferenziato, se col singolo sacco o con un bidone, quale è il loro orario di chiusura e apertura , quanti sacchi di indifferenziato espongono settimanalmente, se ci sono cestini per i clienti e in quale fascia oraria preferirebbero avvenisse la raccolta (in diverse fasce comprese tra la sera dalle 20 a mezzanotte o la mattina dalle 5.30 alle 9.30).

“Abbiamo accolto con piacere la proposta di un questionario per comprendere meglio le modalità e la quantità dei conferimenti- ha sottolineato Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco – speriamo che questo possa servire per snellire le modalità di ritiro dei rifiuti”.

Un concetto condiviso dalla responsabile del servizio Ambiente di Confartigianato Lecco Maria Nastasia Tarantino: “L’obiettivo è quello di aumentare la raccolta differenziata venendo comunque incontro alle imprese che hanno bisogno di un servizio ad hoc per quanto riguarda la raccolta del rifiuto indifferenziato”.