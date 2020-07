Saldi estivi anticipati al 25 luglio, i commercianti: “Potevano comunicarlo prima”

Sabato inizieranno i saldi estivi, inizialmente programmati per il 1° di agosto

Riva di Federmoda: “Decisione che ci mette in difficoltà a livello organizzativo ma cercheremo di dare il miglior servizio possibile”

LECCO – Regione Lombardia ha stabilito con un’apposita delibera, datata 22 luglio, che l’avvio dei saldi estivi 2020 sia anticipato a sabato 25 luglio: in precedenza la data era stata fissata all’1 agosto. La decisione è stata presa considerando il calo delle vendite nel settore non alimentare nel mese di luglio (in media del trenta per cento rispetto allo stesso periodo del 2019). L’idea di Regione Lombardia è che l’avvio dei saldi possa migliorare tali dati e portare maggiore liquidità alle imprese del settore commerciale che hanno subito impatti negativi dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, offrendo loro una opportunità aggiuntiva.

“Prendiamo atto di questa scelta fatta ieri da Regione Lombardia di anticipare l’inizio dei saldi dall’1 agosto al 25 luglio: a nostro avviso questa decisione rischia di creare confusione tra gli operatori e di comportare problemi per le imprese, esponendole a una rincorsa per essere pronte entro sabato dal punto di vista organizzativo” hanno spiegato Confcommercio Lecco.

“Non si può nascondere che questa comunicazione ci ha stupiti e messi un po’ in difficoltà: penso a chi, come me, ha il personale in ferie proprio questa settimana dovendo iniziare i saldi il 1° agosto – ha aggiunto Oscar Riva di Federmoda Confcommercio Lecco -. Ci eravamo preparati e organizzati per quella data e l’anticipazione ha sconvolto un po’ i piani, immagino anche per i clienti che oramai si erano segnati la data di inizio saldi ad agosto. Comunque ci adeguiamo e cercheremo di dare il miglior servizio possibile, garantendo anche saldi di qualità” ha concluso Riva.