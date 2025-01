Saldi invernali 2025: si parte il 4 gennaio, guida all’acquisto sicuro

Sabato prossimo anche a Lecco scatta la caccia all’affare

Regole e consigli di Confcommercio per saldi chiari e sicuri

LECCO – Saldi invernali al via da sabato 4 gennaio 2025 in Lombardia e in quasi tutta Italia. Fanno eccezione l’Alto Adige, dove inizieranno mercoledì 8 gennaio, con la possibilità di allestire i punti vendita già da domenica 5, e la Valle d’Aosta, dove partiranno il 2 gennaio.

Il 4 gennaio è la data scelta in Lombardia per l’inizio dei saldi, per una durata massima di sessanta giorni, terminando il prossimo 4 marzo. I commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

Guida all’acquisto sicuro

Di seguito il vademecum con le regole di base per Saldi chiari e sicuri, curate da Federazione Moda Italia-Confcommercio e Confcommercio Imprese per l’Italia: