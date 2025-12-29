Saldi invernali 2026: in Lombardia si parte sabato 3 gennaio

Nella corsa all’affare, però, è sempre bene fare attenzione

Guida all’acquisto sicuro di Federazione Moda Italia-Confcommercio

LECCO – La data di inizio dei saldi invernali 2026 in Lombardia è fissata per sabato 3 gennaio 2026. La scelta del 3 gennaio segue quanto previsto dagli “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvati il 24 marzo 2011, che fissano l’inizio delle vendite di fine stagione al primo giorno feriale prima dell’Epifania. “Qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato”.

I saldi avranno una durata massima di sessanta giorni, terminando il prossimo 3 marzo. È stato anche posto il divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni prima dell’avvio. I commercianti hanno inoltre l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

Nella corsa all’affare, però, è sempre bene fare attenzione perciò Federazione Moda Italia-Confcommercio e Confcommercio Imprese per l’Italia hanno curato un vademecum con le regole di base per saldi chiari e sicuri: