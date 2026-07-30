Sanità pubblica, firmato il nuovo contratto: aumenti fino a 380 euro al mese

Per la CISL FP il rinnovo arriva in anticipo rispetto alla scadenza del triennio e rappresenta un risultato senza precedenti per il comparto

Secondo Giuseppe Speranza, della CISL FP Monza Brianza Lecco, il rinnovo conferma la validità della strategia contrattuale adottata e porterà benefici anche ai lavoratori del territorio

LECCO – È stato sottoscritto il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità pubblica per il triennio 2025-2027. Per la CISL FP si tratta di un risultato definito “storico”, perché il nuovo contratto viene rinnovato mentre il periodo di riferimento è ancora in corso, a soli nove mesi dalla sottoscrizione definitiva del precedente CCNL 2022-2024.

Secondo il sindacato, il rinnovo rappresenta il frutto di una strategia fondata sulla contrattazione e sulla partecipazione, che avrebbe consentito di avviare immediatamente il nuovo negoziato dopo la chiusura del precedente contratto. Una scelta che, evidenzia la CISL FP, ha evitato il rischio di accumulare due rinnovi contrattuali in sospeso, garantendo risorse economiche aggiuntive e nuovi diritti ai lavoratori del Servizio sanitario nazionale.

Sul fronte economico, il nuovo contratto prevede un incremento medio mensile di 209 euro, che sale a circa 240 euro per il personale infermieristico considerando anche le specifiche indennità. Sommando gli effetti del CCNL 2022-2024 e del nuovo rinnovo 2025-2027, l’aumento medio raggiunge circa 380 euro lordi al mese per gli oltre 600 mila dipendenti della sanità pubblica.

L’intesa prevede inoltre arretrati medi pari a circa 1.200 euro, che possono superare i 2.000 euro per gli infermieri, oltre a un incremento medio pro capite di 221 euro del Fondo della produttività. Il rinnovo introduce anche la rivalutazione delle indennità, nuove tutele per il personale, l’istituzione di nuovi profili professionali e disposizioni innovative dedicate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli ambiti di lavoro.

“La firma dell’ipotesi 2025-2027 conferma che il confronto, la capacità negoziale e una visione di lungo periodo sono gli strumenti più efficaci per tutelare il lavoro nella sanità pubblica”, ha dichiarato Giuseppe Speranza, operatore della CISL FP Monza Brianza Lecco. “Oggi è evidente che la scelta lungimirante compiuta dalla CISL nel precedente rinnovo non era soltanto giusta, ma anche indispensabile per consentire il raggiungimento di questo nuovo importante traguardo”.

La CISL ribadisce inoltre la volontà di proseguire lungo la strada della contrattazione. “La CISL continuerà a sostenere una contrattazione seria, concreta e orientata ai risultati, perché solo attraverso il dialogo e la responsabilità è possibile ottenere risposte efficaci per chi ogni giorno garantisce il diritto alla salute dei cittadini”.

Per il sindacato, gli effetti dell’intesa interesseranno anche il personale sanitario del territorio di Monza Brianza e Lecco, che potrà beneficiare delle nuove misure economiche e normative previste dall’ipotesi di rinnovo. “È un segnale di attenzione verso chi, con professionalità e dedizione, assicura quotidianamente servizi essenziali ai cittadini – conclude Speranza – e conferma l’impegno della CISL nel dare valore al lavoro e rafforzare il sistema sanitario pubblico anche a livello territoriale”.