Sciopero della sanità privata: in tanti anche da Lecco al presidio a Milano

I lavoratori hanno incrociato le braccia contestando il mancato rinnovo del contratto da 12 anni

Buona partecipazione anche dai reparti della Clinica Mangioni, della Nostra Famiglia e del Fatebenefratelli di Erba

MILANO – Grande partecipazione delle lavoratrici e lavoratori afferenti alla Sanità Privata oggi, martedì, allo sciopero regionale del comparto. Gli operatori hanno incrociato le braccia per contestare il mancato rinnovo del contratto. “E’ ormai 12 anni che i lavoratori aspettano questo rinnovo – puntualizza Vincenzo Falanga, segretario Generale della Uil Fpl del Lario – Abbiamo proclamato questo sciopero, che ha visto l’adesione di moltissimi servizi e reparti, perché purtroppo abbiamo riscontrato la mancanza di volontà della parte datoriale a rinnovare questo contratto che è in ritardo sia dal punto di vista economico che sotto gli aspetti normo giuridici non tenendo conto delle evoluzioni normative”.

Falanga conclude: “La risposta dei lavoratori è stata del tutto evidente e si riassume nella voglio di non perdere ulteriore tempo. Lavoriamo per il comparto Sanità Privata e per tutti i lavoratori interessati che garantiscono servizi necessari e fondamentali per tutta la nostra collettività”. La partecipazione allo sciopero è stata molto ampia. Tra i presenti anche i lavoratori della Clinica Mangioni e dela Nostra Famiglia di Lecco, nonchè del Fatebenefratelli di Erba.