Scuole infanzia paritarie, Piazza: “Oltre 700 mila euro per l’anno scolastico 2023/2024”

Un impegno della Regione Lombardia per garantire qualità educativa e accessibilità alle famiglie

LECCO – La giunta regionale ha recentemente approvato l’elenco dei beneficiari del contributo regionale destinato a sostenere le scuole dell’infanzia paritarie non comunali per l’anno scolastico 2023/2024.

L’importo complessivo assegnato ammonta a 11.999.915,81 euro, un passo significativo per garantire la qualità educativa e il supporto alle famiglie, contribuendo così alla valorizzazione dell’istruzione nella regione. Nello specifico, il contributo totale assegnato alle 86 scuole dell’infanzia della provincia di Lecco è di 713.243,82 euro.

Il contributo regionale è stato calcolato in base ai dati forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, riguardanti il numero di sedi, sezioni e studenti. I criteri di riparto delle risorse regionali prevedono che il 50% delle fondi sia attribuito in proporzione al numero di sezioni riconosciute, con un meccanismo incentivante per le scuole paritarie non comunali con meno sezioni, contribuendo così a un riequilibrio dei contributi per sede.

Il 20% delle risorse è assegnato in base al numero di alunni, mentre il 30% è distribuito in relazione al numero di sedi, con il 3% dell’importo destinato riservato alle scuole mono-sezione come fondo di perequazione.

“Negli ultimi anni, la Giunta regionale ha costantemente garantito il sostegno ai servizi di interesse generale offerti dalle scuole dell’infanzia paritarie nel territorio lombardo. Si tratta di un aiuto importante e concreto per queste realtà educative, riconosciute per la loro fondamentale funzione sociale e formativa. Vogliamo inoltre assicurare un’adeguata accessibilità ai servizi per le famiglie che vivono nei piccoli centri e nei comuni montani privi di strutture educative per l’infanzia” spiega Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

Inoltre, Piazza aggiunge: “Con questo stanziamento, intendiamo promuovere la libertà di scelta educativa e alleviare i costi a carico delle famiglie. Questo rappresenta un’ulteriore dimostrazione di come l’impegno di Regione Lombardia si traduca in azioni concrete, sostenendo e valorizzando le scuole dell’infanzia paritarie, che svolgono un ruolo significativo nella nostra comunità con un alto numero di bambini iscritti”.