Sesamo di Lecco vince il Mediastars: premiata l’app del Nameless Festival

La software house fondata nel 2021 conquista il primo posto nelle categorie App ed E-Commerce alla XXX edizione del premio nazionale

“Nameless ci rinnova continuamente la fiducia e questo ci permette di sperimentare davvero”, spiega Marco Mariella, Head of Design di Sesamo

LECCO – L’innovazione lecchese sale sul gradino più alto del Mediastars, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della comunicazione pubblicitaria italiana. A conquistare il primo posto nella sezione App & E-Commerce della XXX edizione del premio è stata Sesamo Srl, software house con sede a Lecco fondata nel 2021 e composta da un team di sette professionisti, grazie all’app ufficiale sviluppata per il Nameless Festival.

La premiazione si è svolta il 3 giugno a Milano, dove la giuria del Mediastars ha valutato progetti provenienti da sedici regioni e quarantuno capoluoghi di provincia. Per l’azienda lecchese sono arrivati due Premi Stella, assegnati rispettivamente nelle categorie App ed E-Commerce, a riconoscimento sia della qualità dell’esperienza utente e del design sia della solidità dell’infrastruttura tecnologica realizzata.

Un progetto che ha dimostrato la propria efficacia anche sul campo. Durante i giorni del Nameless Festival, infatti, il sistema ha gestito in tempo reale oltre 40mila utenti, supportando alcune delle principali funzioni utilizzate dai partecipanti.

Al successo del progetto si aggiungono due riconoscimenti individuali: la Special Star per la Direzione Creativa assegnata a Marco Mariella e la Special Star per il Software Development conferita a Giulio Dell’Oro.

L’app premiata è quella del Nameless Festival, manifestazione che nell’edizione 2026 ha registrato oltre 100mila presenze e che ha visto più del 75% dei partecipanti utilizzare l’applicazione durante l’evento. Un risultato che nasce da una collaborazione consolidata tra due realtà giovani del territorio lecchese.

“Nameless ci rinnova continuamente la fiducia e questo ci permette di sperimentare davvero – racconta Marco Mariella, Head of Design di Sesamo –. Non partiamo da soluzioni preconfezionate: ascoltiamo gli utenti del festival, progettiamo con loro e costruiamo in modo solido. Ogni edizione è un laboratorio e i risultati si sono visti anche quest’anno”.

Tra le funzionalità che hanno contribuito al riconoscimento figurano la timetable personalizzata degli spettacoli, con notifiche inviate dieci minuti prima dell’inizio delle esibizioni, il sistema di prenotazione delle navette, che ha gestito quasi 4mila prenotazioni con disponibilità aggiornata in tempo reale, e la mappa interattiva dedicata a linee di trasporto e parcheggi, comprensiva di indicazioni sulla saturazione delle aree di sosta.

La principale novità introdotta nell’edizione 2026 è stata la funzione “Trova amici”, che ha consentito agli utenti di creare gruppi e localizzare in tempo reale la posizione dei propri contatti all’interno dell’area del festival. Il sistema ha adottato una tecnologia basata su Beacon Bluetooth, più precisa rispetto al precedente utilizzo del GPS e in grado di funzionare anche offline, caratteristica particolarmente utile in contesti molto affollati.

Dietro l’esperienza degli utenti si nasconde inoltre un lavoro di analisi dei dati che ha avuto ricadute operative sull’organizzazione dell’evento. Oltre tre milioni di posizioni raccolte in forma anonima hanno consentito di studiare i flussi del pubblico, individuando aree di maggiore concentrazione, percorsi più frequentati e possibili punti critici.

Informazioni utilizzate per ottimizzare il posizionamento degli stand, la gestione degli ingressi e l’organizzazione degli stage, ma soprattutto per rafforzare gli aspetti legati alla sicurezza, attraverso l’analisi delle vie di fuga, la valutazione degli scenari più critici e la pianificazione degli interventi di soccorso.

Fondato nel 1996, Mediastars è considerato il più longevo premio tecnico della pubblicità italiana. La manifestazione si distingue per l’attenzione riservata sia al valore comunicativo dei progetti sia alle competenze professionali dei team coinvolti. Per Sesamo, il primo posto conquistato alla trentesima edizione rappresenta un riconoscimento nazionale che porta sotto i riflettori il lavoro sviluppato a Lecco e la capacità di competere con realtà provenienti da tutta Italia.