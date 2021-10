Sessanta attività storiche associate premiate da Confartigianato

Il premio fedeltà di Confartigianato Lecco alle imprese legate da anni all’associazione

La consegna è avvenuta domenica nella seconda giornata di Mostra dell’Artigianato

LECCO – In tutto oltre sessanta aziende premiate dal Confartigianato Lecco: il premio fedeltà, riconosciuto alle attività che festeggiano più anni di iscrizione all’associazione degli artigiani è stato conferito domenica a Lariofiere, nella seconda giornata della Mostra dell’Artigianato, inaugurata sabato (vedi articolo).

“Ci è sembrata la cornice migliore per poter celebrare questo momento” ha sottolineato il segretario generale di Confartigianato Lecco, Vittorio Tonini che ha aperto la cerimonia di consegna dei premi.

E’ stata un’edizione speciale quella di domenica perché il riconoscimento è stato consegnato anche alle imprese designate al premio nel 2020 e che non è stato possibile celebrare lo scorso anno a causa della pandemia di Covid, a cui si sono aggiunti i premiati di quest’anno.



“E’ sempre un’emozione poter premiare i nostri imprenditori – ha rimarcato il presidente degli artigiani, Daniele Riva – è importante per un’associazione avere il proprio ‘zoccolo’ duro di associati, questo le consente di essere forte per portare avanti le istanze della categoria”.

Presente per l’occasione anche l’ex presidente Cesare Fumagalli che ha partecipato con piacere alla premiazione “Agli imprenditori non capita spesso di ricevere un grazie, ecco questo premio vuole essere il ‘grazie’ a chi da tanti anni fa impresa e chi sta portando avanti quella iniziata dai propri genitori. E’ il ringraziamento dell’associazione ma anche della comunità”.

Lo stesso Fumagalli è stato omaggiato di un riconoscimento da Confartigianato Lecco che ha poi voluto premiare anche due storiche figure del mondo dell’asociazionismo artigiano: Battista Rusconi e Tiziano Crippa, allora presidenti dell’Unione Artigiani e della CNA.

“Ventisei anni fa – ha ricordato Riva – avevano intrapreso una strada, avevano cercato un percorso comune per unire le nostre associazioni “. Una direzione purtroppo non recepita dalle organizzazioni del passato ma loro idea è vista ancora oggi con interesse, per rappresentare un’intera categoria con un’unica associazione.

I PREMIATI 2020

BORGHETTI PASQUALE – PESCATE

L’IMPRESA BORGHETTI PASQUALE DI PESCATE VIENE FONDATA NEL 1979 E CESSA L’ATTIVITA’ NEL 2019; BORGHETTI E’ DA SEMPRE ATTIVO IN ASSOCIAZIONE, DOVE HA RICOPERTO LA CARICA DI DELEGATO COMUNALE, CONSIGLIERE DI CATEGORIA E COMPONENTE DEL CONSORZIO RADIO TECNICI “CRT”. RICEVE IL PREMIO PER 40 ANNI DI APPARTENENZA A CONFARTIGIANATO

FONTANA DINO – AIRUNO

IMPRESA FONDATA DA FONTANA LUIGI DINO AD AIRUNO CON ATTIVITA’ IMPRESA EDILE, ORA IL TITOLARE E’ IL FIGLIO EMILIANO, RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI ATTIVITA’ ASSOCIATIVA.

FUMAGALLI ALESSANDRO – AIRUNO

L’IMPRESA FUMAGALLI ALESSANDRO RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA A CONFARTIGIANATO. FONDATA NEL LUGLIO 1979 CON SEDE A BRIVIO, DAL 1984 L’AZIENDA SPECIALIZZATA IN TRASPORTO MERCI SI TRASFERISCE AD AIRUNO

TRAFILERIE GALBANI – BALLABIO

TRAFILERIE GALBANI DI GALBANI ATTILIO & C. SAS DI BALLABIO, E’ ISCRITTA A CONFARTIGIANATO DA 41 ANNI. LA PRIMA ADESIONE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE GALBANI CESARE RISALE AL 1979; ORA L’IMPRESA E’ UNA SOCIETA SAS CON SOCI BERGAMINI SONIA E GALBANI ATTILIO GAETANO.

PANZERI MINUTERIE – BRIVIO

L’OFFICINA MECCANICA DI COSTRUZIONE STAMPI PANZERI MINUTERIE SAS DI PANZERI MARCO & C. FA PARTE DI CONFARTIGIANATO DA 41 ANNI. L’IMPRESA E’ STATA FONDATA A PESCATE DA ANGELO PANZERI. NEL 1986 L’ATTIVITA’ SI TRASFERISCE A BRIVIO. LA MOGLIE MARIA LETIZIA E IL FIGLIO MARCO PANZERI SONO SOCI DELL’IMPRESA.

COLOMBO LUCIANO – CESANA

COLOMBO LUCIANO, ATTIVITA’ SPECIALIZZATA IN INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI CON SEDE A CESANA BRIANZA, E’ ASSOCIATO DA 41 ANNI A CONFARTIGIANATO, DALL’ANNO DI FONDAZIONE.

BETTEGA FABRIZIO – DORIO

ASSOCIATO A CONFARTIGIANATO DALLA SUA FONDAZIONE, LA DITTA BETTEGA FABRIZIO DI DORIO E’ SPECIALIZZATA IN COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI.

RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI ASSOCIAZIONE.

TERMOIDRAULICA GALBIATESE – GALBIATE

ASSOCIATO DAL 1979 CON LA RAGIONE SOCIALE F.LLI RIVA GIOVANNI E RENATO, DAL 2020 RIVA RENATO E CASTAGNA LUIGINA CONTINUANO L’ATTIVITA’ DELLA TERMOIDRAULICA GALBIATESE SRL CHE OGGI RITIRA IL PREMIO PER 41 ANNI DI VITA ASSOCIATIVA



ANNA ESTETICA DI PIAZZA EMANUELA – LECCO

ANNA ESTETICA DI PIAZZA MANUELA & C SAS RITIRA IL PREMIO PER 41 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO. L’IMPRESA FU FONDATA DALLA MADRE BIANCHI ANNA MARIA, POI DAL 1990 SUBENTRA ANCHE LA FIGLIA MANUELA, AGGIUNGENDO ALL’ATTIVITA’ UN CENTRO DI ABBRONZATURA E CENTRO ESTETICO. MANUELA HA PARTECIPATO ALLA CREAZIONE DEL GRUPPO GIOVANI E GRUPPO DONNE DOVE HA RICOPERTO LA CARICA DI PRESIDENTE PER MOLTI ANNI, ED E’ STATA PER ANNI COMPONENTE DEL DIRETTIVO DI CATEGORIA E COORDINATRICE GRUPPO ESTETICA. PER DIVERSI ANNI E’ STATA CONSIGLIERE DEL GRUPPO REGIONALE ESTETICA DI CONFARTIGIANATO LOMBARDIA. HA COLLABORATO CON L’ISTITUTO CLERICI COME DOCENTE PER GLI ALUNNI E NELLA COMMISSIONE D’ESAME



IMPIANTI TORREFAZIONE TRABATTONI – LECCO

L’IMPRESA IMPIANTI TORREFAZIONE TRABATTONI SNC DI NIGRA MARIO & C. CON ATTIVITA’ DI FABBRICAZIONE DI MACCHINARI PER ALIMENTI FU FONDATA NEL 1910, ASSOCIATA A CONFARTIGIANATO DAL 1979 DA TRABATTONI E NIGRA CON SEDE DA SEMPRE A LECCOA. DAL 1998 MARIO NIGRA E’ IL TITOLARE DELL’AZIENDA CON I FIGLI LISA E MATTEO, SONO ASSOCIATA DA 41 ANNI.

PIANO DOMENICO – LECCO

LA DITTA DI SELLERIA AUTO PIANO DOMENICO, INIZIALMENTE CON SEDE IN VIA AZZONE VISCONTI POI IN CORSO PROMESSI SPOSI A LECCO, E’ ASSOCIATA A CONFARTIGIANATO DALL’ANNO DI FONDAZIONE. RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI VITA ASSOCIATIVA.

IAM BOSIOSIO ROBERTO E C.SA MERATE

LA I.A.M. DI BOSIOSIO ROBERTO E C.SAS DI MERATE E’ STATA FONDATA DA BOSISO GIOVANNI NEL 1979, ORA E’ IL FIGLIO ROBERTO A PROSEGUIRE NELL’ATTIVITA’ DI PRODUZIONE MOBILI. RITIRA IL PREMIO PER 41 ANNI IN CONFARTIGIANATO

CRIPPA SERGIO – MONTICELLO

DA SEMPRE CON SEDE A MONTICELLO BRIANZA, LA DITTA CRIPPA SERGIO E’ ASSOCIATA FEDELMENTE A CONFARTIGIANATO DAL 1979. L’IMPRESA SI OCCUPA DI INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI NELLA SQUADRA DI CONFARTIGIANATO



LASER SRL – OLGINATE

LASER SRL, IMPRESA DI PRODUZIONE DI LAMPADE INFRAROSSI E SPECIALI, FONDATA A OLGINATE DA MARIO CAIRO, GIANFRANCO CULATTI E ANNIBALE SPREAFICO NEL 1979, L’ATTIVITA’ CESSERA’ A FINE ANNO, IN QUANTO I TITOLARI VOGLIONO GODERSI LA PENSIONE. NEL FRATTEMPO, SONO STATI CON NOI PER 41 ANNI.



OFFICINA SALA PANZERI – OLGINATE

ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONI, DA SEMPRE DEI SOCI SALA VITTORIO E PANZERI PIERLUIGI, INIZIALMENTE CON SEDE A GARLATE E DAL 1985 A OLGINATE, L’OFFICINA SALA E PANZERI SRL COMPIE 41 ANNI DI VITA ASSOCIATIVA.

F.LLI GHEZZI CARROZZERIA – SIRTORI

NATA COME SNC DAI FRATELLI SEVERINO, SERAFINO E CELESTINO GHEZZI, LA F.LLI GHEZZI CARROZZERIA SRL SI TROVA DA SEMPRE A SIRTORI E DA 41 ANNI APPARTIENE ALLA SQUADRA DI CONFARTIGIANATO.

RIGAMONTI ALDO E FIGLI – SIRTORI

L’IMPRESA DI COSTRUZIONE DI QUADRI ELETTRICI RIGAMONTI ALDO E FIGLI SNC DI RIGAMONTI ROBERTO & VALERIO NASCE A SIRTORI COME IMPRESA INDIVIDUALE DI RIGAMONTI ALDO; NEL 1985 AVVIENE LA VARIAZIONE IN SNC CON L’INCLUSIONE DEI FIGLI VALERIO E ROBERTO CHE ATTUALMENTE SONO I TITOLARI. GLI ANNI A FIANCO DI CONFARTIGIANATO SONO 41.

NEGRI IMPIANTI – VALGREGHENTINO

NEL 1979 NEGRI LEOPOLDO INIZIA L’ATTIVITA’ DELLA NEGRI IMPIANTI SRL; ORA IL FIGLIO MASSIMILIANO, PORTA AVANTI L’IMPRESA DI VALGREGHERNTINO CHE E’ CON CONFARTIGIANATO DA 41 ANNI



MOREGALLO BOAT SERVICE – VALMADRERA

MOREGALLO BOAT SERVICE SRL DI VALMADRERA RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO. MANUELA E FILIPPO BASSI PROSEGUONO NELL’ATTIVITA’ DI RIMESSAGGIO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BARCHE FONDATA DAL PADRE LUCIANO NEL 1962 A MANDELLO DEL LARIO.

REGAZZONI FABIO E ALESSIO SNC – LECCO

LA PRIMA ADESIONE A CONFARTIGIANATO E’ OPERA DELLA MAMMA BELOTTI GIUSEPPINA DATATA 1973, POI L’IMPRESA E’ STATA DONATA AL MARITO REGAZZONI GIANFRANCO E DAL 2019 SONO I FIGLI FABIO ED ALESSIO CHE PROSEGUONO NELL’ATTIVITA’ DELLA REGAZZONI FABIO E ALESSIO SNC, IMPRESA EDILE DI LECCO, PREMIATA PER 47 ANNI DI ASSOCIAZIONE



CASTAGNA GIULIANO DI CASTAGNA AGOSTINO – VALMADRERA

ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO DA 57 ANNI, LA CASTAGNA GIULIANO DI CASTAGNA AGOSTINO VIENE FONDATA NEL 1963 DAL PADRE GIULIANO PER POI PROSEGUIRE CON AGOSTINO. SI TROVA A VALMADRERA E SI OCCUPA DI PRODUZIONE DI MOBILI SU MISURA



COLZANI FRANCO – VALMADRERA

COLZANI FRANCO PROSEGUE L’ATTIVITA’ DEL PADRE ALDO INIZIATA DA BEN 60 ANNI E DA SEMPRE ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO. L’IMPRESA FA PARTE DELLA CATEGORIA FABBRI E CARPENTIERI E SI TROVA A VALMADRERA

IMPRESE NON PRESENTI IN SALA

RIPAMONTI RENATO – CALCO

LA TIPOGRAFIA RIPAMONTI RENATO RICEVE IL PREMIO PER 40 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA. ATTIVITA’ ESERCITATA DA SEMPRE A CALCO, L’IMPRESA HA CESSATO A FINE 2019.

SESTI DOMENICO E C. SNC DEI FRATELLI SESTI – AIRUNO

DA 41 ANNI NELLA SQUADRA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, SESTI DOMENICO E C. SNC DEI FRATELLI SESTI E’ UN’OFFICINA MECCANICA CON SEDE AD AIRUNO. L’ AZIENDA NASCE NEL 1948 CON ATTIVITA’ DI MINUTERIE PER BIGIOTTERIA, POI DIVERSIFICA LA PRODUZIONE CON COSTRUZIONE STAMPI.

ORTELLI GIANMARIO – ESINO LARIO

IN CONFARTIGIANATO DAL 1979 PER LA CATEGORIA GIARDINIERI, ALLA DITTA ORTELLI GIANMARIO IL PREMIO PER 41 ANNI DI ISCRIZIONE IN CONFARTIGIANATO. L’AZIENDA E’ STATA FONDATA DA PAPA’ MARIO A BELLANO, ORA E’ IL FIGLIO GIANMARIO CHE PROSEGUE L’ATTIVITA’ CON SEDE AD ESINO LARIO.

LACORTE S.N.C. DI LACORTE GIUSEPPE E PENSA DANIELA – LECCO

LACORTE S.N.C. DI LACORTE GIUSEPPE E PENSA DANIELA RICEVE IL PREMIO PER 41 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA. DA SEMPRE A LECCO IN CORSO MARTIRI, GIUSEPPE E’ STATO PRESIDENTE DELLA CATEGORIA ACCONCIATORI E BENESSERE E CON LA MOGLIE DANIELA CONTINUANO NELL’ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE UOMO E DONNA

FUMAGALLI ANDREA E C. SNC LOMAGNA

41 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO ANCHE PER L’IMPRESA FUMAGALLI ANDREA E C. SNC DI LOMAGNA SPECIALIZZATA IN PRODUZIONE MOBILI E SERRAMENTI.

MARONI GIANCARLO E C. SRL PRIMALUNA

MARONI GIANCARLO E C. SRL NASCE COME IMPRESA INDIVIDUALE, POI DAL 2009 AD OGGI CON IL FIGLIO BENVENUTO PROSEGUONO L’ATTIVITA DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE AGRICOLE, DA SEMPRE SITUTATA A PRIMALUNA. LA PRESENZA IN CONFARTIGIANATO E’ CONTINUA DA 41 ANNI.

P.A.L.C. SNC DI SCOLLETTA & ARONNA PADERNO D’ADDA

FONDATA DA SCOLLETTA PATRIZIA A CERNUSCO LOMBARDONE, POI TRASFERITA A PADERNO D’ADDA CON IL SOCIO ARONNA GIOVANNI CARLO. LA PALC SNC DI SCOLLETTA & ARONNA E’ UN’IMPRESA SPECIALIZZATA NELLA CONFEZIONE SACCHETTI IN PLASTICA CON RELATIVA STAMPA A CALDO. E’ IN CONFARTIGIANATO DA 41 ANNI.

FALEGNAMERIA CATTANEO EMILIO DI CATTANEO REMO SAS TORRE DE’ BUSI

LA FALEGNAMERIA CATTANEO EMILIO DI CATTANEO REMO SAS DI TORRE DE’ BUSI INIZIA DA CATTANEO EMILIO NEL 1979 E ORA PROSEGUE CON IL FIGLIO REMO. SONO ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO DA 41 ANNI.

PREMIATI 2021

COLOMBO IMBALLAGGI SNC DI ADRIANO COLOMBO E C. BARZAGO

LA PRIMA ADESIONE A CONFARTIGIANATO AVVIENE COME IMPRESA INDIVIDUALE DI COLOMBO ADRIANO. DAL 1991 SI TRASFORMA IN SNC. OGGI LAVORANO NELLA COLOMBO IMBALLAGGI SNC DI ADRIANO COLOMBO E C. LA MOGLIE GIOVANNA BONFANTI E I FIGLI CHRISTIAN ED ALESSANDRO. L’AZIENDA DI BARZAGO CON ATTIVITA’ FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI, TAGLIA IL TRAGUARDO DEI 40 ANNI CON NOI.

TESSITURA ADDUI ARIALDO DI ADDUI ALDO & C. SNC BULCIAGO

L’IMPRESA TESSITURA ADDUI ARIALDO DI ADDUI ALDO & C. SNC DI BULCIAGO RICEVE IL PREMIO PER I 40 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA. ALDO ADDUI HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE PER CUI E’ STATO CONSIGLIERE DI CATEGOTRIA.

F.B. PLAST SAS DI BAGNI GIUSEPPE E C. COSTA MASNAGA

F.B. PLAST SAS DI BAGNI GIUSEPPE E C. SOCIETA’ NATA A OLGIATE MOLGORA CON I SOCI BAGNI E FUSI, POI TRASFERITA A COSTA MASNAGA. OGGI FA PARTE DELLA SOCIETA’, OLTRE A GIUSEPPE BAGNI, ANCHE LA LA MOGLIE GABRIELLA PLEBANI. L’IMPRESA E’ SPECIALIZZATA IN LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE ED E’ IN CONFARTIGIANATO DA 40 ANNI.

MAPELLI PATRIZIA DOLZAGO

40 ANNI DI VITA ASSOCIATIVA PER MAPELLI PATRIZIA, PARRUCCHIERA PER SIGNORA DI DOLZAGO, ISCRITTA A CONFARTIGIANATO DAL GIORNO DELLA SUA FONDAZIONE.

SALA MAURIZIO LA VALLETTA BRIANZA

SALA MAURIZIO DI LA VALLETTA BRIANZA SI OCCUPA DI LAVORI EDILI ED E’ IN CONFARTIGIANTO DA 40 ANNI.

GIUDICI GIUSEPPE LECCO

GIUDICI GIUSEPPE, FOTOGRAFO, SI E’ ASSOCIATO FIN DALL’INIZIO DELLA SUA ATTIVITA’ NEL 1980. DA SEMPRE IN CORSO PROMESSI SPOSI 110, LAVORA CON LA PREZIOSA COLLABORAZIONE DELLA SORELLA LUCIA. FA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CATEGORIA GRAFICI E FOTOGRAFI. RICEVE IL PREMIO PER 40 ANNI IN CONFARTIGIANATO.

TIPOGRAFIA LECCHESE SRL LECCO

LA TIPOGRAFIA LECCHESE SRL INIZIA LA PROPRIA ATTIVITA’ NEL 1980 CON TITOLARE MAINETTI FRANCESCO. DAL 2017 SUBENTRANO I FIGLI ROBERTO, MICHELE E MARCELLO CON L’ATTUALE RAGIONE SOCIALE. LA DITTA SI TROVA A LECCO ED E’ SPECIALIZZATA IN TIPOGRAFIA TRADIZIONALE E DIGITALE. RICEVE IL PREMIO PER 40 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO.

ROTTAMI RIGAMONTI SNC DI CONTI MILENA – LORENA E IVANA MOLTENO

LA ROTTAMI RIGAMONTI SNC DI CONTI MILENA – LORENA E IVANA VIENE FONDATA DA RIGAMONTI ANGELA ENRICA, POI DAL 2000 SUBENTRA IL MARITO CONTI MARIO, E DAL 2005 LE FIGLIE MILENA, LORENA E IVANA. SI OCCUPANO DI LAVORAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E TRASPORTO DI SCARTI INDUSTRIALI. SI TROVANO A MOLTENO E RICEVONO IL PREMIO FEDELTA’ PER 40 ANNI IN CONFARTIGIANATO.

BRIANCAR SRL OGGIONO

BRIANCAR SRL NASCE CON LA RAGIONE SOCIALE BRIANCAR AUTORIPARAZIONI DI CASTAGNA – MAGGI –APPIANI. DAL 1990 RESTA MAGGI E DAL 2017 LA SOCIETA’ PASSA AL FIGLIO ELIA ED ALLA MOGLIE STEFANIA GALLI. L’IMPRESA SI TROVA A OGGIONO E RICEVE IL PREMIO PER 40 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO.

M.C.M. SNC DI MARIO REDAELLI E ANNA RITA SPREAFICO OGGIONO

LA M.C.M. SNC DI MARIO REDAELLI E ANNA RITA SPREAFICO DI OGGIONO ADERISCE A CONFARTIGIANATO NEL 1980 CON RAGIONE SOCIALE MINUTERIE CICLI E MOTO DI REDAELLI MARIO, POI NEL CORSO DEGLI ANNI E’ DIVENTATA SOCIETA. DA OLTRE VENTI ANNI È LA MOGLIE DEL SIGNOR MARIO, ANNA RITA SPREAFICO A PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DELL’IMPRESA, CHE OGGI FESTEGGIA I 40 ANNI DI APPARTENENZA ALLA NOSTRA SQUADRA.

MONTANELLI FRANCO & C. SNC OGGIONO

MONTANELLI FRANCO E C. SNC IMPRESA EDILE DI OGGIONO COSTITUITA DA SANTINO MONTANELLI, DAL 1993 VIENE TRASFORMATA IN SNC CON SOCI IL FIGLIO FRANCO E LA MOGLIE CARMEN. RICEVONO IL PREMIO PER 40 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA A CONFARTIGIANATO.

O.C.R. SNC DI CORTI E. E C. OGGIONO

LA O.C.R. SNC DI CORTI E. E C. DI OGGIONO E’ ATTIVA DAL 1980 CON SOCI ERMINIO CORTI E ANGELA RIPAMONTI. DAL 1997 ENTRANO A FARE PARTE DELLA SOCIETA’ ANCHE I FIGLI FABRIZIO E GUIDO. SI OCCUPANO DI LAVORI DI MECCANICA E OGGI RICEVONO IL PREMIO FEDELTÀ PER 40 ANNI IN CONFARTIGIANATO.

SAMIT ITALIA SRL OGGIONO

SAMIT ITALIA SRL ADERISCE A CONFARTIGIANATO NEL 1980 COME SAMIT SNC DI FORTUNATO DINO CON SEDE AD ELLO. NEL 1996 L’AZIENDA SI TRASFERISCE AD OGGIONO CON SOCI DINO FORTUNATO E LA MOGLIE LUCIA. COLLABORANO IN AZIENDA I FIGLI LUCA E DANIELA. SI OCCUPANO DI FABBRICAZIONE DI MINUTERIE METALLICHE E SONO CON NOI DA 40 ANNI.

AUTOSERVICE DI ADAMOLI E C. SNC VALMADRERA

L’IMPRESA AUTOSERVICE DI ADAMOLI E C. SNC VIENE FONDATA DA ADAMOLI LUIGI NEL 1980. DAL 2005 SUBENTRA IL FIGLIO STEFANO CHE ORA CON LA COLLABORAZIONE DELLA MOGLIE FRANCESCA BIANCO, CONTINUA NELL’ATTIVITA’ DI FAMIGLIA A VALMADRERA. RICEVONO IL PREMIO FEDELTA’ PER 40 ANNI IN CONFARTIGIANATO.

CONSORZIO PREMAX PREMANA

IL CONSORZIO PREMAX NASCE NEL 1974 PER DARE SLANCIO ALLA TRADIZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE LOCALE E PRESENTARSI CON MAGGIOR INCISIVITÀ SUL MERCATO INTERNAZIONALE. OLTRE AL CONSORZIO CHE RINGRAZIAMO PER LA FEDELTÀ ASSOCIATIVA CHE DURA DA 41 ANNI, RINGRAZIAMO ANCHE LE 40 AZIENDE CHE FANNO PARTE DI PREMAX, MOLTE DELLE QUALI A LORO VOLTA ASSOCIATE A CONFARTIGIANATO.

FRATELLI BONFANTI S.N.C. DOLZAGO

LA FRATELLI BONFANTI S.N.C. DI DOLZAGO FA PARTE DI CONFARTIGIANATO DA 66 ANNI. L’ADESIONE AVVIENE PER VOLERE DEL PADRE ALDO NEL 1954, ORA I FIGLI GIULIANO E GIANPRIMO SONO I SOCI TITOLARI, CON LA COLLABORAZIONE DELLE RISPETTIVE MOGLI ELDA E GABRIELLA. SI OCCUPANO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

FAGGI RITA PERLEDO

LA PRIMA ADESIONE A CONFARTIGIANATO RISALE AL 1950 CON FAGGI GIUSEPPE, CLASSE 1906 CON ATTIVITA’ FALEGNAME. SUBENTRA POI IL FIGLIO ENRICO PROSEGUENDO LA STESSA ATTIVITA’ E POI AGGIUNGENDO ANCHE IL SERVIZIO TAXI CHE LA FIGLIA RITA CONTINUA AD ESERCITARE DAL 2000. FAGGI RITA RICEVE IL PREMIO PER 70 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO.

IMPRESE NON PRESENTI IN SALA

BELLINI SALVATORE ABBADIA LARIANA

BELLINI SALVATORE DI ABBADIA LARIANA ADERISCE A CONFARTIGIANATO NEL 1980. L’AZIENDA, SPECIALIZZATA IN LAVORI EDILI IN GENERE E ASSEMBLAGGIO DI MINUTERIE METALLICHE CESSERA’ L’ATTIVITA’ A FINE ANNO. RICEVE IL PREMIO PER 40 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA

INVERNIZZI GIANCARLO BALLABIO

DA SEMPRE ASSOCIATO A CONFARTIGIANATO, INVERNIZZI GIANCARLO CON SEDE A BALLABIO SI OCCUPA DI AUTORIPARAZIONI. RICEVE IL PREMIO PER 40 ANNI DI APPARTENENZA ALLA NOSTRA SQUADRA.

CEREGHINI ROBERTO BELLANO

RICEVE IL PREMIO PER I 40 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA A CONFARTIGIANATO L’IMPRESA EDILE CEREGHINI ROBERTO DI BELLANO

AUTOTRASPORTI FRATELLI NEGRI SNC GALBIATE

LA AUTOTRASPORTI FRATELLI NEGRI SNC DI GALBIATE E’ STATA ASSOCIATA A CONFARTIGIANATO DA INIZIO ATTIVITA’ FINO ALLA CESSAZIONE AVVENUTA NEL 2020. I FRATELLI GIANLUIGI ED ENRICO SONO SEMPRE STATI SUPPORTATI DALLA SORELLA MARIANGELA CHE PURTROPPO CI HA LASCIATI DA POCO. RICEVONO IL PREMIO PER I 40 ANNI IN CONFARTIGIANTO.

ROSSI FRANCO SNC DI ROSSI FRANCO & C.

IMBERSAGO LA ROSSI FRANCO SNC DI ROSSI FRANCO & C. DI IMBERSAGO HA INIZIATO IL SUO PERCORSO IN CONFARTIGIANATO COME DITTA INDIVIDUALE ROSSI FRANCO; DAL 2011 E’ AVVENUTA LA VARIAZIONE IN SNC CON SOCI ANCHE I FIGLI MAURIZIO E CRISTINA. SI OCCUPA DI TRASPORTO DI PERSONE E NOLEGGIO AUTOBUS E RICEVE IL PREMIO PER 40 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA.

BONACINA RITA LECCO

DA SEMPRE ASSOCIATA A CONFARTIGIANATO CON SEDE A LECCO, NEL RIONE DI ACQUATE, BONACINA RITA, PARRUCCHIERA PER SIGNORA RICEVE IL PREMIO PER I 40 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA. DAL 2019 SI ASSOCIA ANCHE LA FIGLIA GIORGIA CON ATTIVITA’ DI ESTETISTA SEMPRE A LECCO.

CARROZZERIA F.LLI TURATI SNC OGGIONO

CARROZZERIA F.LLI TURATI SNC DI OGGIONO, IMPRESA FONDATA DAI TRE FRATELLI EUGENIO, EMILIO E ANGELO ETTORE, CHE TUTTORA PROSEGUONO NELL’ATTIVITA’ CON LA COLLABORAZIONE DEI PROPRI FAMIGLIARI. EUGENIO TURATI E’ ATTIVO DA MOLTI ANNI IN ASSOCIAZIONE E ORA HA COINVOLTO IL FIGLIO MASSIMO. RICEVONO IL PREMIO PER 40 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO

MAURIZIO MAGNONI DI LUCIO MAGNONI OGGIONO

PER LA MAURIZIO MAGNONI DI LUCIO MAGNONI DI OGGIONO LA PRIMA ADESIONE E’ DI MAGNONI MAURIZIO, POI NEL CORSO DEGLI ANNI E’ SUBENTRATO IL FIGLIO LUCIO ATTUALE TITOLARE, CON LA COLLABORAZIONE DA SEMPRE DELLA SORELLA CLARA CON ATTIVITA’ COSTRUZIONI MACCHINE UTENSILI, L’IMPRESA E’ ATTIVA DAL 1949 E FA PARTE DI CONFARTIGIANATO DA 40 ANNI

F.LLI SPREAFICO DI SPREAFICO ELIO E C. SNC PESCATE

IMPRESA ISCRITTA DAL 1980, DA SEMPRE CON SEDE A PESCATE IN VIA ROMA, IL PANIFICIO F.LII SPREAFICO DI SPREAFICO ELIO E C. SNC E’ NOTO IN TUTTO IL PAESE E NON SOLO. COLLABORA DA SEMPRE LA MOGLIE ROSELLA SACCHI. PER LA STORICA BOTTEGA SONO 40 ANNI DI PRESENZA IN CONFARTIGIANATO.

SPREAFICO LUCIANO DEI F.LLI SPREAFICO SNC

PRIMALUNA SPREAFICO LUCIANO DEI F.LLI SPREAFICO SNC RICEVE IL PREMIO FEDELTA’ PER 40 ANNI IN CONFARTIGIANATO. SPREAFICO LUCIANO INIZIA L’ATTIVITA’ NEL 1980 CON IMPRESA INDIVIDUALE, DAL 2020 TRASFORMATA IN SNC IN CUI COLLABORANO I FIGLI DANILO E SELINA. L’AZIENDA CON ATTIVITA’ DI TERMOIDRAULICA HA SEDE A PRIMALUNA.

TURRINI GILBERTO & C. SAS VALMADRERA

LA CARPENTERIA METALLICA TURRINI GILBERTO & C. SAS VIENE FONDATA NEL 1980 E DA SEMPRE FA PARTE DELLA SQUADRA DI CONFARTIGIANATO. RICEVONO IL PREMIO PER 40 ANNI DI PRESENZA IN ASSOCIAZIONE.

TERMOIDRAULICA BARELLI FRANCESCO

VERDERIO LA DITTA TERMOIDRAULICA BARELLI FRANCESCO SI TROVA A VERDERIO DAL MOMENTO DELLA SUA COSTITUZIONE NEL 1980. DA SEMPRE E’ ASSOCIATA A CONFARTIGIANATO. RICEVE IL PREMIO PER 40 ANNI DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA

ITAC SNC DI MANLIO E ALBERTO CONSONNI CASATENOVO

LA ITAC SNC DI MANLIO E ALBERTO CONSONNI NASCE NEL 1973 CON GUIDO CONSONNI CON DENOMINAZIONE ISOLCONS. DAL 1980 DIVENTA ITAC E DAL 1988 ITAC SNC CON SOCI MANLIO ED IL FIGLIO ALBERTO GIOVANNI. CON SEDE A CASATENOVO, SI OCCUPA DI ISOLAZIONI TERMICHE E OGGI RICEVE IL PREMIO PER 47 ANNI DI APPARTENENZA A CONFARTIGIANATO.

BERGHEM DI FAZZINI PIETRO & C. SNC PREMANA

L’ADESIONE DELLA DITTA BERGHEM DI FAZZINI PIETRO & C SNC RISALE AL 1961 CON LA F.LLI BATTISTA E GEROLAMO FAZZINI. DAL 1980 LA VARIAZIONE IN BERGHEM DI FAZZINI BATTISTA, CON SOCIO IL FRATELLO ANTONIO, PADRE DELL’ATTUALE TITOLARE PIETRO CHE A SUA VOLTA CON LA MOGLIE STEFANIA RUSCONI CONTINUA NELL’ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E FINITURA DI ARTICOLI DA TAGLIO. RICEVONO IL PREMIO PER 59 ANNI DI APPARTENENZA ALLA SQUADRA DI CONFARTIGIANATO