Settore alimentare. A settembre l’assemblea nazionale della Flai Cgil

Riunione a Roma per i delegati sindacali dell’industria alimentare

Saranno presenti anche i sindacalisti della Flai Cgil Lecco

LECCO – E’ in programma il prossimo 5 settembre al Teatro Brancaccio a Roma, l’assemblea nazionale delle delegate e dei delegati sindacali dell’industria e della cooperazione alimentare.

“Sarà un importante appuntamento al quale la nostra categoria dovrà arrivare con puntualità – afferma Massimo Sala, segretario Flai Cgil Lecco-. Abbiamo la necessità di lanciare un messaggio chiaro e forte alle nostre controparti, a sostegno delle Piattaforme unitarie che abbiamo presentato, e vogliamo mostrare come siamo determinati nel voler conquistare un buon contratto all’altezza delle aspettative delle lavoratrici e dei lavatori che rappresentiamo. Questo è il momento nel quale dobbiamo partire mettendo in campo la nostra forza organizzata delle delegate e dei delegati e renderla protagonista di questa battaglia”.

Il rinnovo di un contratto non è mai una cosa semplice e nemmeno scontata, sottolineano dalla Cgil. “Questo caso non fa eccezione perché le controparti datoriali sono sempre più divise – spiegano dal sindacato – Non aiuta nemmeno il momento che sta attraversando il Paese!.

L’Assemblea del 5 settembre prossimo – concludono – sarà perciò anche l’evento straordinario con il quale sarà lanciata la campagna per il rinnovo delle Rsu del prossimo autunno e alla quale Flai dovrà dedicarsi con cura e attenzione”.