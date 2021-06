“Shopping di sera” a Lecco, si parte domani con la 20^ edizione dell’iniziativa

Per sei giovedì, dal 24 giugno al 29 luglio, negozi aperti dalle ore 21

L’iniziativa di Confcommercio Lecco torna con la ventesima edizione

LECCO – Prenderà il via domani, giovedì 24 giugno, a Lecco la ventesima edizione di Shopping di Sera, l’iniziativa di Confcommercio Lecco che promuove l’apertura coordinata di negozi e locali dalle ore 21 in poi. Viste le limitazioni imposte dall’emergenza Covid anche quest’anno – come nel 2020 – non è stato possibile per l’associazione organizzare eventi in favore di cittadini e turisti proprio per evitare assembramenti. Ma non è certo mancata la volontà di fare rete e di unire le forze per presentarsi a residenti e visitatori con una apertura il più possibile diffusa e condivisa.

Confcommercio Lecco ha potuto però, a differenza dell’anno scorso, promuovere “Shopping di Sera” sui media e sui social, oltre a realizzare una locandina per i negozi e i locali aderenti (l’elenco aggiornato è disponibile sul sito www.confcommerciolecco.it). Ulteriori notizie si possono trovare sulla pagina Facebook di “Shopping di Sera Lecco”.

Sei i giovedì sera programmati per questa edizione 2021. Dopo l’apertura di domani, 24 giugno, sono previste 5 date nel mese di luglio: 1-8-15-22-29.