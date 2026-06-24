Shopping di sera: dal 2 luglio torna l’iniziativa targata Confcommercio Lecco

Scatta la 25^ edizione: negozi aperti nelle sere del 2, 9, 16 e 23 luglio

“Passeggiare tra le vie del cuore di Lecco, fare acquisti con tranquillità, incontrarsi e vivere gli eventi dell’estate”

LECCO – Anche quest’anno il giovedì a Lecco vedrà i negozi aperti in orario serale. Il calendario della venticinquesima edizione di Shopping di Sera Lecco prevede quattro giovedì: si parte il 2 luglio per proseguire il 9 e il 16 luglio, e poi terminare il 23 luglio. L’obiettivo? Offrire a residenti e turisti una città sempre più accogliente, attrattiva e turistica.

“Il centro città si animerà anche quest’anno il giovedì sera con negozi aperti, vetrine illuminate e tante occasioni per vivere Lecco in un’atmosfera speciale” spiegano gli organizzatori. L’iniziativa, promossa da Confcommercio Lecco, punta a valorizzare il commercio di vicinato e a offrire a chi arriva a Lecco un’occasione in più per scoprire il centro cittadino nelle ore serali: “Passeggiare tra le vie del cuore di Lecco, fare acquisti con tranquillità, incontrarsi e vivere gli eventi dell’estate: Shopping di Sera è tutto questo”.

Il primo giovedì di Shopping di Sera Lecco 2026, in programma giovedì 2 luglio, vedrà la città vestita a festa per il Lecco Film Fest, dedicato quest’anno al tema “Con tutte le tue creature”, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Un anniversario che il festival sceglie di celebrare con i protagonisti del cinema, il dibattito culturale, le opere filmiche, il pubblico. Il secondo giovedì di Shopping di Sera, 9 luglio, si svolgerà invece durante il Lecco Jazz Festival, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate lecchese.

Per aggiornamenti, curiosità e informazioni sugli appuntamenti in programma è possibile seguire la pagina presente sul sito di Confcommercio Lecco e le pagine Facebook e Instagram di Shopping di Sera Lecco 2026.