Appuntamento giovedì 8 luglio con lo shopping di sera, il primo con i saldi estivi

Un appuntamento particolarmente atteso dai negozianti e da Confcommercio Lecco

LECCO – Appuntamento domani sera, giovedì, con la terza serata dello Shopping di Sera 2021, particolarmente attesa dai negozianti e da Confcommercio Lecco, coordinatore della manifestazione. Infatti sarà il primo giovedì sera con i saldi estivi, iniziati ufficialmente in Lombardia lo scorso 3 luglio: un’occasione da non perdere quindi per comprare a prezzi vantaggiosi… anche dopo le 21. Vista la maggiore predisposizione per gli acquisti che la stagione dei saldi porta con sé, soprattutto in un periodo come questo, i commercianti di Lecco che hanno aderito a Shopping di Sera sono decisamente fiduciosi per questo appuntamento dell’8 luglio.

“Shopping di Sera” è una iniziativa organizzata da Confcommercio Lecco per promuovere una apertura coordinata, e quindi più efficace, dei negozi a Lecco. Sei i giovedì sera in programma in questa ventesima edizione: 24 giugno, 1-8-15-22-29 luglio. L’elenco aggiornato dei negozi aderenti è disponibile sul sito www.confcommerciolecco.it: ulteriori notizie si possono trovare sulla pagina Facebook di “Shopping di Sera Lecco”.