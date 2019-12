Shopping natalizio: nessun ‘boom’ di vendite ma i commercianti sono soddisfatti

Più gente in centro grazie alle ‘Luci su Lecco’ ma nessun ‘boom’ di vendite nei negozi

I commercianti restano soddisfatti: “In linea con gli altri anni, clienti attenti alla spesa”

LECCO – Mancano pochissimi giorni al Natale e in città è cominciata la corsa per accaparrarsi gli ultimi regali da mettere sotto l’albero. In un mese di dicembre particolarmente ‘vivo’, in particolare dal punto di vista delle iniziative e delle attrazioni, abbiamo chiesto ai commercianti lecchesi come sono andati gli ‘affari’.

Il sentore, in linea generale, è positivo: più attenzione alla spesa da un lato, ma anche più voglia di ‘curiosare’ nei negozi mentre si passeggia per le vie del centro. Complici le belle luminarie e lo spettacolo di luci portato in città dal Gruppo Amici di Lecco, il viavai di gente non è mancato, soprattutto nei fine settimana. Il ‘boom’ degli acquisti, come da tradizione, è atteso per i prossimi giorni, a ridosso del 25 dicembre.

“Il sentore – ha fatto sapere Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco – è quello di un mese di dicembre come non se ne vedeva da tempo. La città si è sempre riempita, soprattutto nei fine settimana, bar ed esercizi pubblici hanno lavorato tanto e bene. Personalmente, ho visto anche tante persone con un sacchetto o un pacco regalo, segno che anche gli acquisti nei nostri negozi hanno fatto la loro parte. Saranno questi ultimi giorni a determinare l’andamento del commercio natalizio, ma per ora possiamo ritenerci soddisfatti”.

Per i commercianti, le vendite si allineano con quelle dello scorso anno: “Sicuramente abbiamo visto più gente in giro per la città – ha commentato Anna Regazzoni della Luigi Cattaneo Snc Cartoleria e Libreria – dal punto di vista degli acquisti noi abbiamo avuto più o meno la stessa affluenza di clienti. Gli acquisti di Natale quest’anno sono iniziati più tardi, c’è sempre tanta attenzione alla spesa. Vediamo come andranno questi ultimi giorni”.

Stesso parere al negozio di abbigliamento e jeanseria Cappa e Tuba di via Giacomo Anghileri: “Si può lavorare di più, sicuramente, ma per ora siamo in linea con gli anni scorsi, anche a livello di spesa. Mediamente i nostri clienti spendono 50-60 euro per i regali”.

“Questo dicembre è stato sicuramente più vitale degli anni scorsi – ha dichiarato Salvina Mulè del negozio Sette Boutique Store – la nostra clientela abituale non è mancata oltre a qualche nuovo acquirente. Mi ritengo soddisfatta”.

Per Oscar Riva, titolare del negozio Kammi e presidente di Federmoda Confcommercio Lecco, anche il brutto tempo ci ha messo lo zampino: “Basterebbe avere avuto qualche giorno ‘extra’ di sole, soprattutto quest’ultima settimana, e credo avremmo venduto qualcosina di più – ha commentato – il mese è andato bene, in linea con gli anni precedenti, sicuramente è da rilevare una maggiore presenza di persone in città, soprattutto il fine settimana. Merito delle luci e delle luminarie che hanno attratto anche tanti turisti e visitatori da fuori. In questo senso, siamo ottimisti: è il primo anno, il Gruppo Amici di Lecco ha avuto una bellissima idea ed è stato coraggioso, ora tocca a noi commercianti metterci in gioco, cercando altri supporti e, perché no, sponsor che possano rendere Lecco sempre più attrattiva”.