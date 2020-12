Si è insediata la Consulta Lariana, Como e Lecco sempre più ‘connesse’

Luogo di sintesi e confronto tra i due territori: insediata la Consulta Lariana

L’iniziativa nata dalla Camera di Commercio. “Como e Lecco fanno rete”

LECCO – Si è insediata ieri in modalità online la Consulta Lariana, luogo di sintesi promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, per condividere con i Prefetti, i Presidenti delle Province e i Sindaci dei due Comuni capoluogo, gli indirizzi e le priorità per lo sviluppo socio-economico dell’area vasta.

La Consulta, spiegano dalla Camera di Commercio, è nata per rafforzare la governance dell’area lariana con il fine di dotarla di un luogo capace di rispondere ai bisogni ed alle istanze proprie dei due territori connotate da rilevanza interprovinciale, raccolte dai Tavoli per la competitività e lo sviluppo di Como e di Lecco. Per garantire questo raccordo partecipano ai lavori i coordinatori dei due Tavoli: Gloria Bianchi, per Como, e Lorenzo Riva, per Lecco.

L’incontro ha consentito alle Istituzioni di avviare una riflessione sul percorso comune da affrontare, ciascuno secondo le proprie competenze, nei prossimi mesi. La Consulta ha aggiornato i propri lavori al mese di gennaio per definire ambiti di azione congiunta funzionali a dare avvio agli interventi di medio-lungo periodo necessari all’area lariana.

“La Camera di Commercio di Como-Lecco rappresenta, ormai da quasi due anni, l’unico ente pubblico lariano- ha commentato il presidente Marco Galimberti – Anche per questo motivo siamo molto sensibili al tema delle connessioni tra i due territori provinciali di Como e Lecco: in Camera di Commercio è pane quotidiano, ogni giorno e ad ogni livello, di Giunta, di Consiglio, di struttura tecnica. Non nascondo la fatica di promuovere le azioni e le iniziative camerali su un territorio ampio, su un’area vasta; però in questi due anni di vita della nuova Camera di Como-Lecco abbiamo imparato che questa complessità può diventare un valore e una forza per l’intero territorio”.

“Questa consapevolezza – prosegue – ci ha spinti a proporre due Tavoli per la competitività provinciali, uno a Como e uno a Lecco, luoghi di incontro e dialogo per i principali stakeholders territoriali. Dai lavori dei due Tavoli sono emerse poi una serie di tematiche che riguardano le connessioni tra le due province (per es. infrastrutture viarie e ferroviarie) o grandissimi eventi (come le Olimpiadi invernali 2026) che interessano l’area vasta, addirittura oltre i confini amministrativi delle due province. Per questo motivo la Camera di Commercio ha promosso la costituzione della Consulta lariana, che si è insediata oggi e di questo ringrazio le istituzioni (Prefetture, Comuni capoluogo, Province) che hanno accolto il nostro invito”.

Per il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, “fare rete è essenziale in un’ottica di sviluppo sostenibile nel campo sociale, ambientale, economico: questo concetto è fondamentale per crescere nel futuro prossimo. Per questo il Comune di Lecco partecipa con convinzione alla Consulta lariana in ottica di progettazione condivisa e di rafforzamento del area del lago di Como. Rafforzamento delle infrastrutture, efficientamento energetico, rilancio economico in ottica di sostenibilità, evoluzione tecnologia e digitale, investimento su sport, turismo e cultura: queste le priorità che la città di Lecco vede per il territorio. Per raggiungere questi obiettivi sarà necessario lavorare insieme, condividendo finalità e metodo, e saper sfruttare quelle occasioni (quali le Olimpiadi) per dare nuova linfa a un territorio, quello lariano, che ha grandi potenzialità”.