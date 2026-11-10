Si incassa di più ma si compra meno: vendite al dettaglio +1,6% a settembre

I dati Istat: su base annua il valore cresce dell’1,6%, le quantità scendono dello 0,1%. Rispetto ad agosto il quadro è stabile

L’e-commerce cresce dell’8,5% in valore e del 7,1% in volume a settembre

LECCO – Si spende di più, ma si porta a casa meno. A settembre 2026 il commercio al dettaglio italiano cresce in valore, mentre le quantità di prodotti venduti registrano una lieve flessione. È la fotografia scattata dall’Istat, che nel rapporto sul commercio al dettaglio evidenzia un divario tra l’andamento del valore delle vendite e quello dei volumi, oltre a differenze sempre più marcate tra i diversi canali distributivi.

Su base tendenziale, cioè rispetto a settembre 2025, le vendite al dettaglio segnano un +1,6% in valore e un -0,1% in volume. Il quadro è simile nei due grandi comparti: l’alimentare cresce dell’1,7% in valore e cala dello 0,1% in volume, mentre il non alimentare aumenta dell’1,5% in valore e perde lo 0,2% in quantità.

Il confronto con il mese precedente, sulla base dei dati destagionalizzati, descrive invece una sostanziale stabilità. Rispetto ad agosto il valore delle vendite aumenta dello 0,1%, mentre i volumi restano invariati. Gli alimentari non registrano variazioni in valore e scendono dello 0,3% in volume. Il non alimentare avanza dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume.

Meno favorevole il quadro del terzo trimestre 2026: rispetto ai tre mesi precedenti le vendite diminuiscono dello 0,3% in valore e dello 0,5% in volume. La flessione riguarda entrambi i comparti: gli alimentari perdono lo 0,3% in valore e lo 0,5% in volume, mentre i non alimentari registrano rispettivamente un calo dello 0,2% e dello 0,6%.

A fare la differenza è soprattutto il canale di vendita. Il commercio elettronico continua a correre: a settembre le vendite online crescono dell’8,5% in valore e del 7,1% in volume rispetto a un anno prima. Sul fronte opposto si trovano i negozi di piccole dimensioni, che registrano un aumento dello 0,7% in valore, ma una diminuzione dell’1,2% nei volumi. La contrazione riguarda sia gli esercizi alimentari (-0,8%) sia quelli non alimentari (-1,4%). Peggio ancora le vendite al di fuori dei negozi, che comprendono commercio ambulante, vendita porta a porta e distributori automatici: il valore cresce dell’1,3%, ma i volumi cedono il 2,5%.

Tiene meglio la grande distribuzione, con un valore delle vendite in crescita dell’1,5% e quantità complessivamente stazionarie. Il dato nasconde però andamenti differenti tra le tipologie di esercizio. I discount alimentari segnano un incremento del 3,3% in valore e dell’1,4% in volume. I supermercati aumentano le vendite dell’1,5% in valore, ma registrano una flessione dello 0,4% nei volumi. Gli ipermercati crescono invece dello 0,7% in valore e cedono l’1,2% in volume. Nella grande distribuzione, le vendite alimentari aumentano dell’1,8% in valore e restano stabili in volume, mentre il comparto non alimentare segna rispettivamente +1,0% e +0,2%.

Anche la dimensione delle imprese incide sui risultati. Le attività con fino a 5 addetti registrano un aumento del valore delle vendite dello 0,9%, quelle con 6-49 addetti restano stabili, mentre le realtà con almeno 50 addetti crescono del 2,5% rispetto a settembre 2025.

Tra i prodotti non alimentari, quasi tutti i gruppi chiudono settembre con il segno più in valore. In testa si trovano le dotazioni per l’informatica, le telecomunicazioni e la telefonia (+5,7%), seguite da foto-ottica, supporti magnetici e strumenti musicali (+2,8%), giochi, giocattoli, sport e campeggio (+2,6%) e prodotti di profumeria e cura della persona (+2,4%). Crescite più contenute per cartoleria, libri, giornali e riviste (+0,7%) e mobili, articoli tessili e arredamento (+0,6%). L’unico gruppo in territorio negativo è quello dell’abbigliamento e pellicceria, che arretra dello 0,6%.

Il bilancio dei primi nove mesi dell’anno resta positivo, ma con una forbice evidente tra valore e quantità delle vendite: rispetto allo stesso periodo del 2025, il valore cresce dell’1,9%, mentre i volumi aumentano soltanto dello 0,4%. L’alimentare segna +1,9% in valore e -0,3% in volume, il non alimentare +2,1% e +0,7%.

Il confronto tra i canali distributivi conferma le differenze. Da gennaio a settembre la grande distribuzione avanza del 2,1% in valore e dello 0,6% in volume. Le piccole superfici crescono dell’1% in valore, ma perdono lo 0,8% nei volumi. Le vendite al di fuori dei negozi aumentano dello 0,4% in valore, ma lasciano sul terreno il 3,9% in volume. L’e-commerce conferma invece il passo più sostenuto, con un incremento del 10,3% sia in valore sia in volume.

Nel commento ai dati, l’Istat sottolinea che a settembre le vendite al dettaglio non registrano variazioni congiunturali significative, né in valore né in volume. Soltanto il comparto non alimentare mostra una crescita contenuta. Su base annua, invece, tutti i canali di vendita evidenziano un andamento positivo in valore, con il risultato più significativo per il commercio online, che registra un aumento anche in volume.