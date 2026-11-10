Si incassa di più ma si compra meno: vendite al dettaglio +1,6% a settembre

I dati Istat: su base annua il valore cresce dell’1,6%, le quantità scendono dello 0,1%. Rispetto ad agosto il quadro è stabile
L’e-commerce cresce dell’8,5% in valore e del 7,1% in volume a settembre
LECCO – Si spende di più, ma si porta a casa meno. A settembre 2026 il commercio al dettaglio italiano cresce in valore, mentre le quantità di prodotti venduti registrano una lieve flessione. È la fotografia scattata dall’Istat, che nel rapporto sul commercio al dettaglio evidenzia un divario tra l’andamento del valore delle vendite e quello dei volumi, oltre a differenze sempre più marcate tra i diversi canali distributivi.
Su base tendenziale, cioè rispetto a settembre 2025, le vendite al dettaglio segnano un +1,6% in valore e un -0,1% in volume. Il quadro è simile nei due grandi comparti: l’alimentare cresce dell’1,7% in valore e cala dello 0,1% in volume, mentre il non alimentare aumenta dell’1,5% in valore e perde lo 0,2% in quantità.
Il confronto con il mese precedente, sulla base dei dati destagionalizzati, descrive invece una sostanziale stabilità. Rispetto ad agosto il valore delle vendite aumenta dello 0,1%, mentre i volumi restano invariati. Gli alimentari non registrano variazioni in valore e scendono dello 0,3% in volume. Il non alimentare avanza dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume.
Meno favorevole il quadro del terzo trimestre 2026: rispetto ai tre mesi precedenti le vendite diminuiscono dello 0,3% in valore e dello 0,5% in volume. La flessione riguarda entrambi i comparti: gli alimentari perdono lo 0,3% in valore e lo 0,5% in volume, mentre i non alimentari registrano rispettivamente un calo dello 0,2% e dello 0,6%.
A fare la differenza è soprattutto il canale di vendita. Il commercio elettronico continua a correre: a settembre le vendite online crescono dell’8,5% in valore e del 7,1% in volume rispetto a un anno prima. Sul fronte opposto si trovano i negozi di piccole dimensioni, che registrano un aumento dello 0,7% in valore, ma una diminuzione dell’1,2% nei volumi. La contrazione riguarda sia gli esercizi alimentari (-0,8%) sia quelli non alimentari (-1,4%). Peggio ancora le vendite al di fuori dei negozi, che comprendono commercio ambulante, vendita porta a porta e distributori automatici: il valore cresce dell’1,3%, ma i volumi cedono il 2,5%.
Tiene meglio la grande distribuzione, con un valore delle vendite in crescita dell’1,5% e quantità complessivamente stazionarie. Il dato nasconde però andamenti differenti tra le tipologie di esercizio. I discount alimentari segnano un incremento del 3,3% in valore e dell’1,4% in volume. I supermercati aumentano le vendite dell’1,5% in valore, ma registrano una flessione dello 0,4% nei volumi. Gli ipermercati crescono invece dello 0,7% in valore e cedono l’1,2% in volume. Nella grande distribuzione, le vendite alimentari aumentano dell’1,8% in valore e restano stabili in volume, mentre il comparto non alimentare segna rispettivamente +1,0% e +0,2%.
Anche la dimensione delle imprese incide sui risultati. Le attività con fino a 5 addetti registrano un aumento del valore delle vendite dello 0,9%, quelle con 6-49 addetti restano stabili, mentre le realtà con almeno 50 addetti crescono del 2,5% rispetto a settembre 2025.
Tra i prodotti non alimentari, quasi tutti i gruppi chiudono settembre con il segno più in valore. In testa si trovano le dotazioni per l’informatica, le telecomunicazioni e la telefonia (+5,7%), seguite da foto-ottica, supporti magnetici e strumenti musicali (+2,8%), giochi, giocattoli, sport e campeggio (+2,6%) e prodotti di profumeria e cura della persona (+2,4%). Crescite più contenute per cartoleria, libri, giornali e riviste (+0,7%) e mobili, articoli tessili e arredamento (+0,6%). L’unico gruppo in territorio negativo è quello dell’abbigliamento e pellicceria, che arretra dello 0,6%.
Il bilancio dei primi nove mesi dell’anno resta positivo, ma con una forbice evidente tra valore e quantità delle vendite: rispetto allo stesso periodo del 2025, il valore cresce dell’1,9%, mentre i volumi aumentano soltanto dello 0,4%. L’alimentare segna +1,9% in valore e -0,3% in volume, il non alimentare +2,1% e +0,7%.
Il confronto tra i canali distributivi conferma le differenze. Da gennaio a settembre la grande distribuzione avanza del 2,1% in valore e dello 0,6% in volume. Le piccole superfici crescono dell’1% in valore, ma perdono lo 0,8% nei volumi. Le vendite al di fuori dei negozi aumentano dello 0,4% in valore, ma lasciano sul terreno il 3,9% in volume. L’e-commerce conferma invece il passo più sostenuto, con un incremento del 10,3% sia in valore sia in volume.
Nel commento ai dati, l’Istat sottolinea che a settembre le vendite al dettaglio non registrano variazioni congiunturali significative, né in valore né in volume. Soltanto il comparto non alimentare mostra una crescita contenuta. Su base annua, invece, tutti i canali di vendita evidenziano un andamento positivo in valore, con il risultato più significativo per il commercio online, che registra un aumento anche in volume.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.