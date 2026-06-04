Sicurezza alimentare e legalità, Coldiretti Como Lecco incontra il questore Marrazzo

Un’occasione per un confronto sui temi della salvaguardia del comparto agricolo e la tutela dei consumatori

Al centro dell’incontro la tutela delle filiere agricole, il contrasto alle contraffazioni e l’educazione alimentare dei giovani

LECCO – Sicurezza alimentare, tutela delle produzioni agricole e cultura della legalità. Sono stati questi i principali temi affrontati durante l’incontro che si è svolto nella mattinata di ieri tra il direttore di Coldiretti Como Lecco, Luciano Salvadori, e il questore di Lecco, Stefania Marrazzo.

Il colloquio, di carattere istituzionale e conoscitivo, ha rappresentato l’occasione per un confronto sui temi che riguardano la salvaguardia del comparto agricolo e la tutela dei consumatori. Salvadori ha illustrato le attività che Coldiretti porta avanti a sostegno delle imprese agricole e del made in Italy, soffermandosi in particolare sulla necessità di garantire trasparenza lungo le filiere produttive e di contrastare le contraffazioni alimentari che danneggiano produttori e cittadini.

Tra gli argomenti affrontati anche il principio di reciprocità negli scambi internazionali, considerato fondamentale affinché i prodotti provenienti dall’estero rispettino gli stessi standard qualitativi, ambientali e sanitari richiesti alle produzioni nazionali.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato il valore della collaborazione tra il mondo agricolo e le istituzioni preposte ai controlli. Un rapporto ritenuto strategico per rafforzare la sicurezza alimentare, garantire la tutela dei cittadini e valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio lariano.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della formazione delle nuove generazioni. Il questore Marrazzo ha sottolineato l’importanza di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dell’alimentazione sana e corretta, coinvolgendo in particolare i giovani attraverso percorsi educativi e iniziative nelle scuole.

Un obiettivo che trova piena sintonia con l’attività svolta da Coldiretti, da anni impegnata in progetti di educazione alimentare, laboratori didattici e iniziative rivolte agli studenti per favorire la conoscenza delle filiere agricole, dei prodotti del territorio e dei valori della legalità e della responsabilità civica.