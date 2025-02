Sicurezza sul lavoro: da Regione oltre 2 milioni ad Ats Brianza per prevenzione e formazione

Investimenti mirati per prevenire infortuni sul lavoro

Zamperini: “Dobbiamo partire dai giovani per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro”

LECCO – Regione Lombardia investe sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, destinando oltre 18,6 milioni di euro derivanti dalle sanzioni inflitte alle imprese per la violazione delle normative sulla salute e la sicurezza. Questi fondi saranno distribuiti tra le ATS lombarde secondo criteri specifici, come il numero di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT), l’incidenza dei fattori di rischio nelle attività produttive e la gravità degli infortuni e delle malattie professionali.

“Questa misura – commenta il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini – si inserisce in una strategia più ampia di Regione Lombardia per garantire ambienti di lavoro più sicuri e contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro con azioni concrete di prevenzione, controllo e formazione. L’obiettivo è chiaro, zero morti sul lavoro non deve essere un’utopia, ma una realtà possibile da costruire con investimenti mirati e cultura della sicurezza”.

“Dai fondi complessivi di 18.610.780,33 euro, 2.011.793,00 euro sono stati destinati ad ATS Brianza – prosegue il Consigliere Regionale – a cui si aggiungono ulteriori 50 mila euro per il ruolo di referente del tavolo tecnico sul rischio cancerogeno professionale. Queste risorse serviranno a rafforzare i Servizi di Prevenzione e Sicurezza con nuovo personale specializzato, investendo in attività concrete. Si punta a un monitoraggio più efficace dei rischi legati alle esposizioni professionali, a campagne di sensibilizzazione per diffondere la cultura della sicurezza e a percorsi di formazione mirati, affinché la prevenzione diventi un’abitudine e non solo una regola”.

I numeri della sicurezza in Lombardia

465.296 aziende registrate nelle ATS lombarde, di cui 55.591 (12%) in ATS Brianza.

10.249 infortuni gravi registrati nel 2022 in Lombardia, di cui 989 nel territorio di ATS Brianza.

1.496 malattie professionali riconosciute, di cui 147 in ATS Brianza.

“Dobbiamo partire dai giovani per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro. Parlare di prevenzione già nelle scuole secondarie di secondo grado è essenziale, soprattutto di fronte a numeri drammatici. Nel 2024 si sono registrati 62 infortuni mortali in Lombardia, di cui 7 nel territorio di ATS Brianza” commenta Zamperini.

“Ringrazio il Direttore Generale di ATS Brianza, Michele Brait, insieme al suo predecessore, Dott. Carmelo Scarcella, per il loro impegno in progetti innovativi come InSafe-Lab all’UTR di Lecco, che promuove un approccio esperienziale alla sicurezza – conclude Zamperini – Solo trasformando la teoria in pratica possiamo creare nei giovani una consapevolezza reale e duratura”.