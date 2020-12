Simulazioni per pianificare al meglio la produzione: webinar con PMI Network

Modelli di simulazione per massimizzare la produttività delle PMI transfrontaliere

LECCO – Le imprese si trovano oggi a operare in un contesto economico soggetto a frequenti mutamenti. Proprio in tale contesto, in un’ottica di fabbrica digitale, la mappatura dei processi mediante strumenti di Information Technology risulta essere una delle carte vincenti per efficientare l’intero sistema aziendale.

Lo staff di PMI Network organizza un nuovo Tech Talk che punta la lente di ingrandimento sul tema della simulazione, una delle tecnologie impiegate nella fabbrica 4.0.

Lunedì 14 dicembre alle ore 11:00 Dario Pietraroia, Ricercatore di SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, condurrà il webinar “La simulazione a supporto della pianificazione della produzione”.

“L’adozione di tecnologie digitali in ambito industriale permette una sempre maggiore connessione fra le diverse aree aziendali e una profonda conoscenza dei processi tecnici e di business – spiegano da Politecnico di Lecco – Grazie all’utilizzo di software intelligenti, manager, progettisti e operatori di linea possono interagire in tempo reale e con un impatto immediato sulla progettazione di prodotto, processo e sistema. La realizzazione di modelli di simulazione consente di prevedere lo svolgersi di una serie di eventi susseguenti, di analizzare in maniera puntuale i sistemi e di effettuare valutazioni predittive sul comportamento dei processi, in funzione delle reali condizioni operative”.

“La simulazione consente quindi di creare diversi scenari e di conoscere le ricadute pratiche che questi avrebbero una volta calati nel contesto produttivo reale. Risulta evidente come questo possa offrire la possibilità di calibrare scelte e apportare modifiche alle decisioni prese per massimizzare i risultati della produzione”.

Il Tech Talk, dedicato a CEO, manager e personale addetto al miglioramento dei processi interni, presenterà come l’impiego di strumenti di simulazione sia in grado di supportare una pianificazione più efficiente della produzione, e consenta una lettura del sistema azienda a 360 gradi.

Per iscriversi al Tech Talk consultare la pagina eventi della Cooperation Platform www.pmi-network.eu dove è possibile trovare le registrazioni dei precedenti eventi organizzati dai partner di PMI Network.