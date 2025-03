SLP CISL: Michele Aquilina confermato Segretario Generale

Il Congresso ha tracciato le linee guida per affrontare le trasformazioni in corso nel settore postale, con un focus su digitalizzazione, sicurezza e servizi

SENAGO – Dopo un dibattito intenso e partecipato, il IV Congresso del Sindacato Lavoratori Poste della CISL ha chiuso i lavori nella giornata mercoledì presso l’Agriturismo Meneghello di Senago. Al termine delle votazioni, Michele Aquilina è stato confermato alla guida della SLP CISL per i prossimi quattro anni, affiancato da Antonio Pacifico e Lucrezia Di Misa.

“Ringrazio per la fiducia rinnovata – ha dichiarato Aquilina – questo importante appuntamento appena concluso non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un ulteriore percorso di trasformazione capace di affrontare, in maniera innovativa e moderna, le sfide di un futuro che rafforzerà il nostro Sindacato dando sempre maggiore voce alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro istanze”.

Il Congresso ha tracciato le linee guida per affrontare le trasformazioni in corso nel settore postale, con un focus su digitalizzazione, sicurezza e servizi. “L’entusiasmo e il dinamismo percepiti – ha aggiunto Aquilina – consentono di guardare con fiducia al domani, nella convinzione che le legittime preoccupazioni sulle prospettive del lavoro potranno essere affrontate con lo stimolo e la concretezza emersi nel corso della fase congressuale”.

Nel corso dell’evento, Antonio Rizzo, segretario regionale della SLP CISL, ha analizzato i cambiamenti in atto in Poste Italiane: “Come tutte le aziende, anche Poste Italiane ha bisogno di rispondere alle esigenze del mercato. L’affluenza agli uffici postali non è più quella di una volta e ormai lettere e raccomandate vengono spedite comodamente da casa o dall’ufficio attraverso i canali digitali”. Rizzo ha evidenziato come l’azienda stia trasformando due settori chiave, quello degli uffici postali e quello del recapito, puntando sempre più sui servizi commerciali e sulla logistica legata alla consegna pacchi.

A fronte di queste trasformazioni, la SLP CISL si impegna a garantire la tutela e i diritti dei lavoratori. “Dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento che ci permetterà di avere ancora occupazione – ha sottolineato Rizzo – tuteleremo i diritti dei lavoratori e vigileremo affinché ricevano una formazione corretta e tempestiva oltre che strumenti di lavoro sicuri”.

Alla giornata congressuale hanno partecipato anche Giuseppina Sicilia, segretario aggiunto SLP CISL Lombardia, la Segreteria UST CISL territoriale guidata da Mirco Scaccabarozzi, il Segretario Generale della FNP CISL Monza Brianza Lecco, Enrico Civillini, e il collaboratore della SLP Giuseppe Marinaccio, che ha presieduto l’incontro.