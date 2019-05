Preoccupano le voci di cessione della rete Sma Simply da parte di Auchan

A Lecco il presidio dei dipendenti del punto vendita del centro

LECCO – Solo qualche giorno fa, il 30 aprile, a ridosso della Festa del Primo Maggio, sono stati annunciati oltre 260 esuberi dei dipendenti dei 33 punti vendita Sma sparsi sul territorio della Sicilia e il timore è che questo sia solo l’inizio di un piano di cessione dei piccoli supermercati da parte di Auchan.



Per questo anche a Lecco i lavoratori e i sindacati del settore del commercio si sono mobilitati con uno sciopero che martedì interessa per tutta la giornata il negozio del centro storico. In via Roma, all’ingresso del punto vendita, i dipendenti hanno effettuato in presidio di protesta in mattinata, per manifestare tutta la loro preoccupazione.

Operazione “spezzatino”

I sindacati l’hanno ribattezzata ‘operazione spezzatino’: “Un anno fa, Auchan Retail ha deciso di ritirare i negozi Simply e Sma ed ora ci sono voci concrete di trattative per la loro cessione – spiega Barbara Cortinovis (Ficalms Cgil) affiancata da Roberto Frigerio (Fisascat Cisl) e Roberto Pennati (Uiltucs) – in Sicilia già 260 lavoratori rischiano il licenziamento collettivo, per questo chiediamo un tavolo di confronto immediato con Auchan. A livello nazionale è stato chiesto un tavolo di confronto anche al Ministero”.

Ad oggi, spiegano i sindacati, non vi è aperta alcuna interlocuzione tra le parti: “Auchan si è dimostrata sfuggente alle richieste che avanziamo da diverso tempo – spiega Frigerio – i dipendenti e le loro famiglie sono molto preoccupati per la situazione che crea incertezza sul loro futuro lavorativo”.

Nel punto vendita di Lecco lavorano 22 dipendenti. Sul territorio provinciale fa capo a Sma anche un punto vendita a Barzanò.