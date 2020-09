Sorriso e qualità: “Gli esercenti resistono e Confcommercio è al loro fianco”

Confcommercio Lecco lancia la nuova campagna associativa

Peccati: “Abbiamo messo in campo diverse azioni per supportare gli esercenti nel periodo più difficile”

LECCO – “Rispetto al panorama nazionale e il periodo che stiamo vivendo, il dato è positivo: anche quest’anno la Confcommercio di Lecco cresce negli associati, segno che i commercianti hanno una forte resilienza e anche nella difficoltà tengono duro e noi diamo loro una mano. Forse, questo risultato, è anche un riconoscimento di quanto abbiamo potuto fare per loro e per la città”.

Il presidente dei commercianti lecchesi, Antonio Peccati, apre così la presentazione della nuova campagna associativa di Confcommercio Lecco rivolta a tutte le categorie rappresentate dall’associazione, che oggi conta oltre 3,7 mila soci sul territorio provinciale.

“La campagna associativa è inevitabilmente frutto di quanto vissuto negli scorsi mesi – ha proseguito Peccati – durante i quali ci siamo interrogati sulle azioni da mettere in atto a sostegno delle nostre attività”.

Una vetrina on line per i negozi di vicinato

Tra le principali iniziative realizzate c’è l’apertura del portale “Io compro sotto casa”, messo a disposizione gratuitamente dall’associazione ai negozi di vicinato (clicca qui) a cui hanno aderito circa 120 esercenti, non solo di generi alimentari ma anche di abbigliamento, casalinghi, ristorazione, farmacisti, tabaccai e altre attività.

“Il negozio sotto casa, nel periodo del lockdown, è stata una riscoperta per i clienti e ha dato modo agli stessi esercenti di scoprire, alcuni per la prima volta, la possibilità di fare consegne a domicilio, una soluzione che per molti è stata anche un’opportunità, non solo di sopravvivenza, ma anche per allargare il proprio giro di affari” ha proseguito Peccati.

Durante lo stop forzato delle attività, “l’associazione è stata impegnata nello svolgimento delle pratiche relative alla cassa integrazione ma è stata soprattutto un sostegno informativo per le imprese che chiedevano chiarimenti sulla possibilità di apertura e sulle misure da attuare per riaprire in sicurezza” ha spiegato Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco.

Un altro ambito di azione per l’associazione è stato quello relativo ai finanziamenti con garanzia statale, quindi con il fondo di garanzia di Confcommercio in campo per attività di consulenza e mediazione tra attività e istituti di credito.

Sorriso e qualità

“Anche in quel momento difficile, i commercianti hanno cercato di resistere e Confcommercio ha fatto sentire la sua presenza in modo forte al loro fianco – ha detto ancora Riva – con la ripartenza, a maggio, abbiamo pensato che fosse il caso di anticipare la campagna associativa per venire incontro agli esercenti e alle loro necessità, pensando ad un messaggio che riconoscesse il lavoro da loro svolto quotidianamente”.

“Siamo il sorriso e la qualità che ti aspetti, ogni giorno” è lo slogan scelto. “Il sorriso significa attenzione al cliente – ha sottolineato Chiara Pezzini, dell’Ufficio Marketing di Confcommercio Lecco – qualità è sinonimo di quella professionalità che gli esercenti mettono nel loro lavoro. Fiorista, barista, macellaio e negoziante di abbigliamento sono le quattro categorie che abbiamo scelto in rappresentanza di un mondo del commercio molto variegato e nelle quali i nostri associati possono riconoscersi”.

Incontri a Oggiono, Merate e Casatenovo

Per promuovere la campagna associativa e incontrare i commercianti sul territorio, la Confcommercio ha deciso di promuovere tre appuntamenti che si svolgeranno a Oggiono, Casatenovo e Merate, aperti ai commercianti di quei comuni e dei comuni limitrofi. Saranno illustrati tutti i servizi che Confcommercio può mettere in campo per i propri associati.