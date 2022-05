Sostenibilità delle imprese, la Camera di Commercio presenta il Csr-Report Semplificato

L’innovativo strumento servirà per redigere in maniera semplice e guidata un rapporto di sostenibilità

Il presidente Marco Galimberti: “Un aiuto in più per le imprese, soprattutto quelle piccole e medie”

LECCO – Si è svolta questa mattina, lunedì, la presentazione del CSR-Report Semplificato, il nuovo strumento che la Camera di Commercio di Como-Lecco mette a disposizione delle imprese per redigere, con una procedura semplice e guidata, un rapporto di sostenibilità articolato nelle sue diverse possibili componenti.

Il rapporto di sostenibilità raccoglie le buone pratiche messe in atto da un’azienda, permettendole di integrare le informazioni economiche con un rendiconto dell’impatto sociale e ambientale della sua attività. E’ uno strumento sempre più richiesto da clienti, banche, finanziatori, dipendenti, comunità e pubblica amministrazione, attraverso il quale l’impresa può comunicare il valore generato non solo a livello economico ma anche sociale e ambientale, consolidando la propria reputazione aziendale anche in contesti internazionali.

“In questi anni la Camera di Commercio di Como-Lecco ha accompagnato le imprese nel percorso di avvicinamento consapevole alla sostenibilità con formazione, assistenza e ricerca. Con il CSR-Report oggi aggiungiamo un altro strumento di lavoro alla cassetta degli attrezzi delle nostre aziende” commenta Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco. “Un aiuto in più per le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, che spesso trovano difficoltà a comunicare in modo efficace il proprio impegno in termini di sostenibilità. In questo senso è decisivo agire in sinergia con le istituzioni e le associazioni di categoria affinchè il territorio lariano diventi sempre più sostenibile e, dunque, più competitivo”.

L’innovativo strumento, sviluppato in collaborazione con la Camera di Commercio del Canton Ticino e il supporto scientifico della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, si propone di guidare le imprese nella raccolta delle informazioni necessarie e nella loro sistematizzazione, consentendo all’esito di ottenere un vero e proprio prodotto di comunicazione che può essere usato sia in formato digitale, sia in formato cartaceo.

Come funziona

Per compilare il CSR-Report le imprese devono registrarsi sulla piattaforma online appositamente predisposta (qui) e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.

Attraverso il percorso guidato potranno accedere all’indice strutturato del Report e completare progressivamente le diverse sezioni inserendo le informazioni aziendali.

Il form di compilazione presenta spazi predeterminati per i testi e titoli già dimensionati, oltrechè una serie di immagini delle quali le imprese possono eventualmente avvalersi. L’impaginazione avviene in automatico ed è strutturata in modo tale da implementare in maniera efficace contenuti, grafica e fotografie.

E’ previsto peraltro avvalersi di un servizio di assistenza e supporto alla redazione.

Il Report fornisce inoltre una utile scheda riassuntiva, basata su 30 indicatori, che consente all’impresa di valutare il proprio livello di sostenibilità e individuare le aree di miglioramento per il futuro.

Le imprese registrate che completano il Report potranno inoltre decidere di richiederne la validazione da parte dell’ente certificatore SQS con il quale è stata attivata una collaborazione nell’ambito del Programma SMART.

Con l’obiettivo di favorire l’accesso alla piattaforma la Camera di Commercio di Como-Lecco ha inoltre previsto una misura di sostegno alle prime 20 imprese delle province di Como e di Lecco che adotteranno lo strumento CSR-Report Semplificato per redigere il rapporto di sostenibilità. A queste imprese sarà garantito accesso gratuito alla piattaforma, assistenza alla compilazione del Report che all’esito sarà disponibile in formato pdf e in una versione grafica completa stampabile ad alta qualità.