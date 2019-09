“Speak English, please”, in Confcommercio lezioni di conversazione

Confcommercio promuove incontri di conversazione in inglese per migliorarsi

Corso rimborsato al 50% per gli iscritti agli Enti Bilaterali

LECCO – Sessioni di conversazione guidate da docenti madrelingua per migliorare le conoscenze e le proprie abilità linguistiche, con un’attenzione particolare all’area commerciale e al business.

E’ la modalità scelta per il corso “Speak English, please”, proposto dal Cat Unione Lecco srl (società di consulenza e formazione di Confcommercio Lecco) ed erogato in collaborazione con la Scuola Shenker di Lecco. L’obiettivo, tramite gli incontri di conversazione e i role-play, è quello di ottenere infatti un reale accrescimento del livello di ascolto e della fluency nella lingua inglese.

La metodologia decisa per questo percorso formativo, della durata complessiva di 14 ore, rappresenta un valido approccio didattico per mettere in pratica le conoscenze grammaticali, le frasi idiomatiche e i vocaboli specifici dei diversi argomenti oggetto di discussione. Un modo concreto ed efficace per sviluppare la capacità dialettica e comunicativa.

Quando

Le lezioni si svolgeranno il lunedì dalle ore 10 alle ore 12 secondo il seguente calendario: 23-30 settembre, 7-14-21-28 ottobre, 4 novembre.

Le iscrizioni (l’unico pre-requisito è la conoscenza discreta della lingua inglese parlata) vanno effettuate entro lunedì 16 settembre: il corso è rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo.

Per informazioni

Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911; email – formazione@ascom.lecco.it