Nato per rispondere alle principali esigenze legate ai bonus previsti in materia di edilizia

“Una scommessa vinta. Abbiamo intercettato un concreto bisogno delle imprese e dei cittadini”

LECCO – Lo “Sportello Casa” di Confartigianato Imprese Lecco compie un anno e festeggia con due importanti risultati: 50 accessi al mese che hanno portato all’espletamento di oltre 1.000 pratiche.

A rivolgersi al servizio proposto da Confartigianato nato per rispondere alle principali esigenze legate ai bonus previsti in materia di edilizia, sono imprese, cittadini, condomini e professionisti che hanno potuto usufruire di con consulenze specializzate a 360° grazie alla collaborazione diretta tra lo Sportello, Ufficio Fiscale, CAAF e Ufficio Credito.

“Una scommessa vinta – commenta Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco –. Abbiamo intercettato un concreto bisogno delle imprese e dei cittadini e abbiamo saputo dare la risposta più adatta avvalendoci dei nostri professionisti. Lo Sportello Casa risponde infatti alle principali esigenze correlate all’evoluzione e implementazione delle misure incentivanti legate al mercato della ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. L’offerta fornisce inoltre un supporto tecnico specializzato in materia urbanistico-edilizia, attraverso assistenza informativa rispetto alla normativa di settore ed elaborazione delle pratiche. La carta vincente poi è data dalla collaborazione di più esperti tra loro in grado di affrontare le pratiche da tutti i punti di vista, dalle detrazioni all’accesso al credito, passando per le pratiche edilizie. Infine, la facilità di accesso allo Sportello, con due giorni di apertura al pubblico a Lecco e gli altri giorni con videochiamate o appuntamenti nelle nostre sedi territoriali, fino alle visite in azienda. Infine, importante decisione è stata l’apertura al pubblico e non solo alle imprese associate”.

“Abbiamo fornito informazioni gratuite rispetto alla normativa vigente riguardo alle detrazioni fiscali come Superbonus, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Facciate – spiega Federica Colombini, responsabile dello Sportello – Supporto continuo all’impresa rispetto alle tematiche di settore per la gestione dell’attività in relazione alle agevolazioni, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, supporto specializzato nella gestione di singole pratiche di cantiere in relazione all’applicazione delle detrazioni e compilazione delle pratiche ENEA/Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, redazione visto di conformità, sono le principali attività svolte. A queste si aggiunge un percorso formativo/informativo continuo, a cadenza bimestrale, in aggiornamento rispetto alla normativa vigente e alle collaborazioni in ambito creditizio. Anche in questo caso la partecipazione ai webinar si è dimostrata molto alta”.

“Il lavoro dei nostri uffici si è dimostrato ampiamente all’altezza delle esigenze di imprenditori e cittadini – conclude Vittorio Tonini, segretario generale Confartigianato Imprese Lecco – Ora continua il nostro pressing sul Governo perché si intervenga sul costo delle materie prime: il rincaro registrato a tutti i livelli rischia di bloccare la ripresa per migliaia di artigiani e piccoli imprenditori. L’impennata dei prezzi sta vanificando le opportunità offerte dai bonus edilizia per il rilancio di molti settori che sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia”.

Per informazioni

Federica Colombini – Consulente Tecnico ANAEPA Confartigianato Edilizia

T. 0341.250200

E. sportellocasa@artigiani.lecco.it

Apertura Ufficio sede di Lecco

Lunedì e Martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Da Mercoledì a Venerdì

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 – consulenza telefonica