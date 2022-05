Giovedi’ 9 giugno lo sportello immobiliare di Fimaa Confcommercio

Opportunità per affrontare le problematiche legate agli immobili

LECCO – Secondo appuntamento a giugno con lo sportello gratuito voluto da Fimaa Lecco per dare un supporto ai cittadini che si trovano ad affrontare le classiche problematiche legate al mercato immobiliare.

Dopo la buona risposta del primo sportello – aperto il 5 maggio scorso – gli agenti immobiliari di Confcommercio Lecco riproporranno questa opportunità giovedì 9 giugno (in via eccezionale lo sportello non si terrà il primo giovedì del mese essendo il 2 giugno la Festa della Repubblica)

L’appuntamento è fissato sempre dalle ore 10 alle ore 12 su prenotazione, chiamando il centralino dell’associazione (0341356911): lo sportello è aperto presso la sede di Confcommercio in piazza Garibaldi a Lecco.

“Vogliamo fornire un supporto a quanti hanno intenzione di vendere e affittare o devono affrontare problematiche legate agli immobili – evidenzia il presidente della Fimaa Lecco, Sergio Colombo – Lo sportello di consulenza gratuita è rivolto a tutti i cittadini per offrire loro suggerimenti. Come già evidenziato in occasione del lancio di questa iniziativa, ci muoviamo in un’ottica di servizio per dare un sostegno concreto. Inoltre vogliamo fare emergere l’importanza del ruolo dell’intermediario a cui ci si affida per le compravendite, che invece troppo spesso viene trascurato”.