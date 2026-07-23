Startup. Lake Como Venture Lab sceglie Fraido, CleanOS e Prometheus Plasma Systems per il programma di incubazione

La prima Call for Startups ha raccolto 59 candidature, il 38% dall’estero. Le tre startup accederanno a un anno di incubazione e a un grant da 150 mila euro

Marco Campanari: “La qualità, la serietà e la specificità dei progetti confermano l’autorevolezza riconosciuta alla nostra iniziativa”

LECCO – Sono Fraido, CleanOS e Prometheus Plasma Systems le tre startup ammesse al programma di incubazione e accelerazione di Lake Como Venture Lab, l’iniziativa promossa da Confindustria Lecco e Sondrio in partnership con il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Alla prima Call for Startups hanno risposto 59 realtà, il 38% delle quali provenienti dall’estero, non solo da Paesi dell’Unione Europea ma anche da Stati Uniti e Nord Africa. Il programma, dedicato allo sviluppo di startup deeptech nei settori della Meccatronica e del MedTech, ha portato otto progetti alla fase finale, culminata nel Pitch Day di martedì 21 luglio all’Auditorium di Confindustria Lecco e Sondrio.

Al termine delle presentazioni, la commissione di valutazione ha selezionato Fraido, CleanOS e Prometheus Plasma Systems, che accederanno a 12 mesi di incubazione presso il Polo lecchese del Politecnico di Milano. Le tre startup beneficeranno inoltre di un grant di 150 mila euro, oltre all’utilizzo di spazi, laboratori e al supporto di ricercatori dedicati. Alla fase conclusiva hanno partecipato anche E:DEN, MESensors GmbH, Sensia Health, Bio Patch Pro e HOBA.

La commissione era composta da Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio; Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco; Marco Santambrogio, delegato della Rettrice del Politecnico di Milano per i programmi di imprenditorialità studentesca e responsabile del NECSTLab; Federica Biancon, COO e co-founder di PhotonPath; Ivan Quadrio, Global VP di Baxter International; Alessia Cerbone, founder ed ex Investment Associate di LVenture e Forbes Under 30; Emil Abirascid, founder e direttore di StartupBusiness.

“Siamo estremamente soddisfatti del numero delle adesioni, della qualità, della serietà e della specificità dei progetti che abbiamo avuto modo di valutare: un risultato che conferma l’autorevolezza riconosciuta alla nostra iniziativa”, sottolinea Marco Campanari, che evidenzia in particolare la presenza di numerose realtà del settore MedTech accanto a proposte innovative nell’ambito della Meccatronica. “Mi complimento con le realtà selezionate, sicuro che sapranno mettere a frutto nel migliore dei modi questa opportunità. Oggi vince anche Lake Como Venture Lab con il suo bellissimo team: un progetto di successo, che solo pochi mesi fa non esisteva e che può a sua volta essere considerato alla stregua di una startup”.

Per Giulio Sirtori, direttore generale di Confindustria Lecco e Sondrio, il progetto rappresenta “una sfida bella e impegnativa” per l’associazione. “I numeri delle adesioni e la qualità delle proposte confermano l’ottimo lavoro svolto. Siamo orgogliosi di sostenere, attraverso Lake Como Venture Lab, lo sviluppo di idee innovative e di valore”.

Anche Federica Pasini, coordinatrice del progetto, sottolinea l’entusiasmo delle startup selezionate: “Le tre startup selezionate hanno accolto i risultati con grande entusiasmo, riconoscendo nel programma un’opportunità concreta per accelerare lo sviluppo dei loro prodotti e per costruire relazioni con l’ecosistema deeptech”.

Fra le tre realtà ammesse, Fraido sviluppa un tubo orotracheale a diametro modulabile pensato per semplificare le procedure di intubazione. CleanOS punta invece su tecnologie che integrano odontoiatria digitale, dispositivi hardware e intelligenza artificiale con l’obiettivo di contrastare le malattie orali. Prometheus Plasma Systems, infine, sviluppa un approccio alternativo alla fusione nucleare basato su una tecnologia al plasma proprietaria e brevettata, portando già sul mercato i sottosistemi chiave del reattore in altri settori industriali.