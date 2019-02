Sedici attività commerciali lecchesi usufruiranno delle risorse del bando Storevolution

Mauro Piazza: “Regione Lombardia è al fianco di chi vuole essere protagonista nel cambiamento”

LECCO – Sono 16 le attività commerciali che in provincia di Lecco usufruiranno delle risorse stanziate dalla Regione Lombardia con il bando “Storevolution”.

“Obiettivo del provvedimento, che si è chiuso lo scorso ottobre con oltre 260.000 euro di contributi in provincia di Lecco, è quello di far diventare “digitali” i negozi” afferma il consigliere Regionale Mauro Piazza.

Storevolution è l’evoluzione del negozio tradizionale: è rivolto a tutte le micro, piccole e medie imprese commerciali al dettaglio in sede fissa proprio per affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale che ha modificato le abitudini di acquisto dei consumatori.

“Un segnale positivo – commenta l’assessore lombardo allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli – che i piccoli esercenti commerciali dimostrino di voler essere protagonisti nell’epoca dell’innovazione, investendo anche in una situazione economica non facile. In questo modo il mondo del commercio al dettaglio dimostra di voler reagire e diventare più competitivo anche lasciandosi contaminare da forme proprie dell’e-commerce”.

“Ancora una volta Regione Lombardia dimostra la sua lungimiranza programmatica e di governo nel saper mettere in campo misure sperimentali che incoraggiano la diffusione delle nuove tecnologie: queste oggi sono non solo un’opportunità di crescita, ma una necessità”.

“I negozi di vicinato restano un punto di riferimento per la vivibilità delle piazze e delle vie nelle nostre città e nei nostri paesi. Nei prossimi anni la maggior parte degli esercizi commerciali saranno attratti da queste forme innovative, perché si coglierà l’importanza di coniugare tradizione e innovazione – ha concluso Mauro Piazza- Regione Lombardia sarà al fianco di chi vuole essere protagonista nel cambiamento”.

L’elenco dei beneficiari