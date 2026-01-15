Studenti a lezione contro le truffe finanziare con Bcc Valsassina e Fondazione Tertio Millennio

L’incontro si è svolto oggi presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco al quale hanno partecipato quattro classi quarte dell’IMA e due classi del Liceo Classico Manzoni

LECCO – Un’aula gremita, l’attenzione alta e un tema che tocca da vicino la quotidianità delle nuove generazioni: le truffe finanziarie. Dallo storico “Schema Ponzi” alle più recenti e pervasive “Cyber-truffe”, l’incontro ospitato all’Istituto Maria Ausiliatrice ha messo al centro la necessità di fornire strumenti concreti di consapevolezza economica e digitale agli studenti delle scuole superiori.

L’iniziativa rientra in un progetto di educazione finanziaria, cooperativa e mutualistica promosso dalla Fondazione Tertio Millennio ETS e sostenuto da Banca della Valsassina, ente aderente alla Fondazione. Un percorso pensato per parlare ai ragazzi con un linguaggio accessibile ma rigoroso, senza semplificazioni fuorvianti, affrontando i meccanismi delle frodi che, ieri come oggi, mettono a rischio risparmi e dati personali.

Ad aprire la giornata sono state Ivana Ciresa, direttrice di Banca della Valsassina, e suor Maridele, docente dell’Istituto Maria Ausiliatrice, che hanno sottolineato il valore formativo dell’incontro e il ruolo della scuola come presidio educativo anche sui temi economici. A guidare i lavori, con un approccio lontano dalla lezione frontale tradizionale, sono stati il dottor Marco Reggio, direttore generale della Fondazione Tertio Millennio, e il dottor Marco Marcocci, referente Formazione della Fondazione e referente per il Terzo Settore di BCC Banca Iccrea, affiancati da Loris Bellina, impegnato nella rappresentanza istituzionale, nella formazione e negli eventi per la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo.

La conduzione ha dato vita a un incontro interattivo e dinamico, in cui domande, esempi concreti e confronto diretto hanno reso partecipi gli studenti. Un format che ha favorito la condivisione e mantenuto vivo l’interesse, trasformando un argomento complesso in un momento di apprendimento inclusivo e coinvolgente, particolarmente apprezzato dai ragazzi.

Hanno partecipato quattro classi quarte dell’IMA e due classi del Liceo Classico Manzoni, chiamate a riflettere su come riconoscere segnali di allarme, comprendere le logiche delle frodi e sviluppare un atteggiamento critico nei confronti delle promesse di guadagni facili. Un messaggio chiaro ha attraversato l’intera mattinata: formare i cittadini di domani è una responsabilità che non può essere rimandata.

In un contesto dominato dal digitale e da una crescente complessità finanziaria, dotare gli studenti degli strumenti per difendersi da schemi illeciti non è un’opzione, ma una necessità sociale ed etica. La Fondazione Internazionale Tertio Millennio, ente del Terzo Settore senza fini di lucro nato nel 2000 nell’ambito del Credito Cooperativo, continua così a portare avanti la propria missione educativa, legata ai valori della cooperazione e dell’associazionismo cattolico.

L’incontro si è svolto oggi, questa mattina, giovedì, nella Sala Colonne dell’Istituto Maria Ausiliatrice, confermando come la collaborazione tra scuola, sistema cooperativo e mondo del Terzo Settore possa tradursi in occasioni formative concrete e attuali.