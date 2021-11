Successo per il PMI DAY promosso da Confindustria Lecco e Sondrio

Sette le imprese e altrettanti gli istituti scolastici coinvolti

Maria Luisa Meroni (Confindustria Lecco e Sondrio): “Grande importanza la giornata di oggi, che ci ha consentito di accogliere sul campo i giovani degli Istituti aderenti”

LECCO – Confindustria Lecco e Sondrio ha organizzato la nuova edizione del PMI DAY, grazie alle imprese che hanno aperto le porte agli studenti ed agli Istituti scolastici del territorio che hanno aderito all’iniziativa anche per quest’anno scolastico

Il PMI DAY – che si è tenuto oggi, venerdì 19 novembre – è la giornata nazionale proposta da Piccola Industria Confindustria e declinata sul territorio da Confindustria Lecco e Sondrio, con il suo Gruppo Scuola, durante la quale le imprese accolgono nelle loro sedi agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, accompagnati dagli insegnanti.

“Il progetto – evidenzia la Rappresentante della Piccola Industria nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Lecco e Sondrio, Maria Luisa Meroni – è stato lanciato poco più di dieci anni fa per far conoscere ai giovani i valori della cultura imprenditoriale e il sistema produttivo delle nostre province, per far scoprire già ora quali sono le opportunità che il nostro mondo offre agli studenti che a breve dovranno scegliere i prossimi passaggi nel mondo dell’istruzione”.

L’iniziativa prevede due tappe: la prima, di preparazione, che si è tenuta nelle aule scolastiche la scorsa settimana e la seconda con l’incontro con le aziende.

“Nel primo step, i rappresentati delle imprese hanno potuto raccontare storia, caratteristiche principali e progetti dell’azienda – continua Maria Luisa Meroni – ma, per far conoscere più da vicino ed apprezzare le principali attività produttive del territorio, è di grande importanza la giornata di oggi, che ci ha consentito di accogliere direttamente sul campo i giovani degli Istituti aderenti”.

“Speriamo che anche questa, assieme alle altre iniziative proposte dalla nostra Associazione – prosegue Maria Luisa Meroni – possa contribuire a far sì che sempre più ragazzi scelgano in futuro di lavorare e crescere, non solo professionalmente, con noi. Penso in particolare anche alle ragazze, che storicamente sono state meno presenti nelle fabbriche: per loro ci sono posto, possibilità di valorizzazione dei talenti personali e opportunità di carriera. Tanto è vero che Confindustria, guardando anche ad altre fasce di età, ha in essere iniziative per promuovere la presenza femminile negli studi sulle materie STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics”.

Focus di questa edizione è stato il tema della sostenibilità, scelto per la sua rilevanza e attualità. “Le imprese – conclude Maria Luisa Meroni – sono consapevoli della sua importanza e hanno colto l’occasione del PMI DAY per farsi promotrici di una sensibilizzazione nei confronti dei giovani evidenziandone le diverse dimensioni: ambientale, economica e sociale”.

Nelle province di Lecco e Sondrio l’iniziativa ha coinvolto sette imprese: Elettromeccanica Zuccoli, Latteria Sociale Valtellina, Legnotech, Meroni F.lli, Ode, Omet e Serpentino e Graniti e altrettanti Istituti scolastici.

In visita per ogni Istituto un gruppo di circa 20 studenti: un numero selezionato rispetto alle precedenti edizioni per favorire il rispetto di tutte le precauzioni anti-contagio.