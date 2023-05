SuperSamaStore festeggia 50 anni di impegno e tanta passione

Una grande evento nella sede di via Grandi con collaboratori, fornitori, clienti e istituzioni

Il fondatore dell’azienda Gregorio Samà: “Grazie ai miei figli che hanno saputo raccogliere i frutti del mio lavoro da artigiano”

LECCO – Un piccolo dono da parte di tutto lo staff del SuperSamaStore al presidente Gregorio Samà per ringraziarlo del lavoro svolto con passione e dedizione in questi 50 anni di attività. E’ racchiuso tutto in questo gesto, non scontato, il senso del successo di un’azienda tutta lecchese, fondata nel lontano 1973, che è stata capace di evolversi dall’artigianato alla vendita commerciale, scommettendo sull’e-commerce.

SuperSamaStore, azienda specializzata in arredobagno, climatizzazione e riscaldamento, ha festeggiato ieri, 25 maggio, lo splendido traguardo nella sede di via Grandi a Lecco, uno spazio di 6mila metri quadri che ospita l’area amministrativa, il magazzino e uno showroom di 250 metri quadri. Una festa riuscitissima che ha riunito tutti i collaboratori di SuperSamaStore (una grande famiglia che conta 25 dipendenti), fornitori, clienti, amici e rappresentanti delle istituzioni.

Gregorio Samà è colui che è riuscito a trasformare in realtà un sogno: da idraulico decise di aprire la propria attività, una sfida che negli Anni ’90 è stata raccolta dei suoi tre figli, Omar, Luca e Matteo, che hanno dato un grande impulso all’azienda affiancando il padre. Ma oggi è stato il giorno della festa.

“Voglio rivolgere a tutti un sentito grazie per la disponibilità e il coinvolgimento dimostrato e per la riuscita di questo evento in cui festeggiamo i 50 anni dell’azienda – ha detto Gregorio Samà -. Sono tante le persone che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo, un grazie particolare va ai miei figli che sono stati capaci di raccogliere i frutti del mio lavoro da artigiano dando l’impronta di moderni commercianti all’ingrosso, al dettaglio e nell’e-commerce. Un ringraziamento va rivolto a tutti i collaboratori che con la volontà e l’impegno hanno contribuito a rendere SuperSamaStore una azienda leader del settore. Un ringraziamento anche ai partner fornitori e agli installatori oggi presenti. Formazione, innovazione e professionalità sono gli elementi indispensabili per poter primeggiare nel mercato e distinguersi dalla concorrenza. E poi un grazie a tutti i clienti e ai visitatori che ci pungolano nel dare continuità alla nostra azienda affinché raggiunga traguardi sempre più ambiziosi”.

Alla festa hanno partecipato anche Antonio Peccati e Alberto Riva, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Lecco: “Siamo onorati di poter partecipare a questo evento e vedere una realtà che dà da lavorare a tante persone ed è costantemente in crescita da 50 anni. Con un motore come quello di Gregorio Samà non poteva essere altrimenti, complimenti e vi auguro di andare avanti sempre così”.

Sul palco anche Daniele Riva e Matilde Petracca, rispettivamente presidente e segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco: “Gregorio è stato associato a Confartigianato per quarant’anni, una vita, un artigiano idraulico che ha scommesso sul futuro e oggi il futuro è qui, sotto gli occhi di tutti. L’ho perso di vista per qualche tempo e ha messo su un impero… sono molto felice di essere qui, perciò tanti auguri per questo traguardo”.

Una targa ricordo è stata consegnata anche ai vertici della Banca della Valsassina, presente con il direttore generale Ivana Ciresa e il responsabile della filiale di Lecco Andrea Cassotti. Anche Corrado Oppizzi, segretario generale di Angaisa (l’associazione di categoria, aderente a Confcommercio, che rappresenta le aziende della distribuzione idrotermosanitaria) ha voluto portare i suoi auguri: “Se penso ai 50 anni della vostra azienda mi rendo conto che sono tanti: i dati Unioncamere dicono che la vita media di una piccola-media impresa è di 12/14 anni, se siete arrivati a tagliare questo traguardo vuol dire che avete capito molte cose: puntate sui clienti, sulle relazioni umane e sulla formazione”.

Un saluto, infine, anche da parte del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Stasera sono qui per portarvi gli auguri della città di Lecco e ringraziarvi perché proprio qui, in questa parte di città, stanno rinascendo le aziende quindi vuol dire che state ingranando la marcia giusta per accelerare la crescita economia della nostra città con il lavoro che fate e i posti di lavoro che create e, avervi in città, è la soddisfazione più grande per un sindaco. L’augurio a voi, a tutti i vostri collaboratori, ai vostri clienti di continuare così e ancor meglio, con tutte le sfide tecnologiche che il mercato vi sta imponendo e a cui saprete sicuramente dare una risposta”.

Una festa fatta anche di musica, buon cibo, ma soprattutto solidarietà. Il partecipatissimo evento, infatti, è stato occasione un’occasione di beneficenza per dare una mano a una missione dell’operazione Mato Grosso in Brasile, presenti Luca e Giulio che hanno dato la loro testimonianza di quanto sia importante per queste popolazioni anche un aiuto piccolo.

Questi 50 anni, però, sono solamente una tappa di una grande storia, siamo sicuri che SuperSamaStore sta già guardando avanti per raccogliere nuove sfide e tagliare traguardi sempre più importanti.