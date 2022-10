SuperSamaStore omaggia l’Oktoberfest e promuove il risparmio energetico

L’iniziativa dell’azienda lecchese per coinvolgere i cittadini sul tema del risparmio energetico

Un banchetto informativo, salamelle e birra per unire gusto e utilità

LECCO – Oktoberfest e risparmio energetico, un connubio insolito che ha dato vita ad un evento partecipato e originale in via Grandi a Lecco, nel piazzale di SuperSamaStore, società leader nel settore idro-termo- sanitario, promotrice ed organizzatrice dell’iniziativa.

Per un’intera giornata chiunque si trovasse a passare ha potuto gustare salamelle, porchetta, patatine e birra e, nel contempo, informarsi circa le ultime novità in ambito di risparmio energetico.

“In questo momento di crisi il tema del risparmio energetico è molto attuale- dicono i titolari di SuperSamaStore- così abbiamo pensato ad una giornata divulgativa sulle ultime tecnologie legate al riscaldamento di nuova concezione; l’idea era quella di unire l’utile al dilettevole, come si suol dire, perciò accanto agli stand dei fornitori che hanno illustrato le nuove frontiere del riscaldamento abbiamo posto uno stand con panini, salamelle, porchette, patatine e, naturalmente, fusti di birra da spillare”.

“I nostri partner hanno spiegato come sia possibile ottenere calore non solo con il gas metano ma anche con la corrente e come, a parità di costi, I nuovi sistemi abbiano una resa maggiore – spiegano – Parliamo di sistemi full electric oppure di sistemi ibridi con pompe di calore che oltre al risparmio energetico offrono enormi vantaggi ecologici. Siamo molto soddisfatti per la buona riuscita dell’iniziativa – concludono da SuperSamaStore- non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa; persino gli alunni delle scuole vicine hanno gustato le nostre salamelle al termine delle lezioni; siamo così soddisfatti che stiamo già pensando ad una seconda edizione l’anno prossimo”.