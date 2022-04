Synlab San Nicolò si amplia con l’acquisizione del Centro Polispecialistico Lecchese

Un’ulteriore espansione dopo l’inaugurazione della nuova sede Lecco78

“In pochi mesi abbiamo esteso in maniera importante i nostri spazi per rispondere alle esigenze dei pazienti”

LECCO – A pochi mesi dall’inaugurazione della nuova sede Lecco78, Synlab San Nicolò annuncia un’ulteriore espansione, grazie all’acquisizione del Centro Polispecialistico Lecchese. L’importante novità ha permesso di ingrandire gli spazi fisici della storica sede lecchese ma, soprattutto, di incrementare ancor di più i servizi a disposizione dei cittadini: le prestazioni in gastroenterologia, nefrologia, neurologia, oculistica e ginecologia sono state potenziate grazie alla presenza di un maggior numero di specialisti.

Synlab da ormai tanti anni si prende cura del territorio lecchese a 360° con i propri punti prelievo dislocati in città e provincia, e con un centro polidiagnostico sempre più riconosciuto quale punto di riferimento per la prevenzione e la salute, grazie a un ventaglio di prestazioni molto ampio, al coinvolgimento di specialisti affermati e alla presenza di apparecchiature diagnostiche all’avanguardia.

Le due importanti novità, l’ampliamento con la sede Lecco78 avvenuto lo scorso novembre e la recentissima acquisizione del Centro Polispecialistico Lecchese, rappresentano una ulteriore dimostrazione di questa attenzione.

“Prenderci cura della salute dei cittadini di Lecco è il nostro principale obiettivo. Come lo perseguiamo? Andando a rispondere alle loro esigenze. In pochi mesi abbiamo esteso in maniera importante i nostri spazi, assicurando ambienti confortevoli e ospitali da vivere in totale serenità – ha commentato Franco Ruffa, Direttore Sanitario Synlab San Nicolò Lecco -. L’incremento delle prestazioni sanitarie ci consente di proporre un servizio ancor più completo e la possibilità di garantire al paziente una maggiore continuità assistenziale. I nuovi spazi, mi riferisco in particolare alla nuovissima sede ‘Lecco78’, ci hanno permesso di trasformare alcuni eventi pubblici che al momento si tenevano solo digitalmente in occasioni di confronto e approfondimento dal vivo. Certamente non ci fermeremo qui: abbiamo in serbo tante novità per la città di Lecco e i nostri Pazienti”.