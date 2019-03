Al via l’evento a Lario Fiere, visitabile fino a 6 marzo

Enogastronomia e prodotti per la ristorazione, 200 espositori

ERBA – Porte aperte all’eccellenza della ristorazione e dell’enograstronomia: domenica mattina ha preso il via la quattro giorni di Ristorexpo 2019, l’evento che quest’anno festeggia la sua 22esima edizione e che porta alla Lario Fiere di Erba il meglio di un comparto che ha saputo fare grande l’Italia nel mondo.

Ben 200 gli espositori presenti nei tre padiglioni della fiera, con le aziende del settore della panificazione, pasticceria e gelateria, salumi e torrefazioni, birrifici, mentre una porzione della mostra è dedicata ai grandi vini italiani, con 150 cantine rappresentate e oltre 500 etichette.

Presenti le imprese fornitrici di attrezzature e arredi dedicati alla ristorazione tra oggetti di tecnologia e design.

Spazio anche alle scuole e centro di formazione professionale, enti e associazioni di categoria. L’evento è promosso dalle Camere di Commercio e le Confcommercio di Lecco e Como, il Comune di Erba e la Provincia di Lecco.

Gli eventi

Ristorexpo non è solo esposizione ma anche eventi destinati ai professionisti della ristorazione. Il primo tra gli chef ad intervenire è Davide Caranchini, classe 1990, giovane e già stella Michelin con un posto nella classifica dei 30 Under 30 di Forbes. Cristiano Tomei, Mauro Elli, Giacomo Mojoli, Andrea Petrini, Valeria Piccini sono alcuni degli chef che parteciperanno alla quattro giorni di Erba.

Tra gli eventi più importanti è in calendario lunedì alle 15 la “Lectio Magistralis” di Niko Romito, TreStelle Michelin, tre forchette della Guida Gambero Rosso e cinque cappelli della Guida de L’Espresso.

Mercoledì sarà invece la volta della Masterclass di cucina con lo chef Luciano Monosilio, classe 1984, un’altra giovane promessa del modo della cucina italiana (scopri qui tutti gli eventi).

“Lardo ai giovani”

Non è casuale il titolo della fiera che quest’anno rivolge il suo sguardo alle nuove generazioni.

“In questo ventidue edizioni di Ristorexpo abbiamo cercato di interpretare quali fossero le tendenze del momento, accompagnando la crescita del settore, affrontando poi gli anni della crisi economica e della ricostruzione, ma la ripartenza può esserci esclusivamente solo grazie ai giovani, a cui dobbiamo dare la nostra fiducia – ha spiegato Giovanni Ciceri, presidente di Lario Fiere – ‘Lardo’, recita lo slogan, per rievocare la tradizione, la cultura della cucina italiana che è il solco dove continuiamo a muoverci, valorizzando la nostra storia”.

“I giovani sono il nostro futuro – ha sottolineato il sindaco di Erba, Veronica Airoldi – devono essere sempre al centro delle politiche di un Paese. E’ importante che questa manifestazione lo sottolinei, promuovendo allo stesso tempo una tradizione, quella gastronomia, che parte della nostra cultura. E’ un momento importante, ciascuno ne faccia tesoro”.

Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte anche una rappresentanza della città di Genova: il capoluogo ligure, lo scorso ottobre, ha ospitato per la prima volta la manifestazione, con un grande successo di pubblico.

Le premiazioni

Il taglio del nastro, a Lario Fiere, è stato preceduto dalla consegna del riconoscimento ai “Benemeriti dell’enogastronomia del territorio” assegnato quest’anno alla ristoratrice Vittoria Romana Paredi, della trattoria Edda di Inverigo, e a Giuseppe Ciresa, ex presidente di Confcommercio Lecco e già presidente Gruppo dei Panificatori.

Una premiazione a sorpresa per il commerciante lecchese : “Non me l’aspettavo ma sono molto contento – ha commentato Ciresa – Ho iniziato fin da piccolo a lavorare, imparando a preparare il pane come si faceva una volta. Ringrazio per questo premio e auguro a questa manifestazione di continuare a crescere, con il successo che ha ottenuto fino ad oggi”.

Il premio alla carriera è stato assegnato alla chef Valeria Piccini del ristorante Da Caino di Montemerano, due stelle Michelin, premiata per il suo impegno con i giovani.

RistorExpo 2019 sarà aperta da domenica 3 a mercoledì 6 marzo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19.30 (mercoledì 6 marzo chiusura ore 18). Ingresso intero 10 euro (per gli operatori del settore muniti di cartolina gratis). Info e programma www.ristorexpo.com

