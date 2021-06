Riduzioni della tassa rifiuti a Lecco per molte attività, limata la parte variabile della Tari

Al 100% per discoteche, ristoranti e bar, al 50% per parrucchieri ed estetisti, al 30% per officine

LECCO – Agevolazioni previste a Lecco per le cosiddette utenze non domestiche della Tari: l’amministrazione comunale ha disposto delle riduzioni della tassa per le attività economiche, in particolare per quelle che hanno subito di più il contraccolpo dell’emergenza sanitaria e quindi costrette a chiudere per alcuni periodi dell’anno.

Le tariffe, ha ricordato l’assessore Roberto Pietrobelli, erano state deliberate lo scorso 22 febbraio. Grazie ad uno stanziamento di 600 milioni complessivi da parte del Governo (di cui 580 mila euro destinati a Lecco) il Comune ha potuto intervenire con nuove misure agevolative sulla tassa rifiuti.

“Interveniamo sia sulla parte variabile, con riduzioni percentuali dal 30 al 100% dell’importo, che sulla parte fissa con una riduzione generalizzata del 5% della tassa” ha spiegato l’assessore.

Per quanto riguarda la parte variabile, è prevista una riduzione del 100% per discoteche e nightclub, impianti sportivi, cinema e teatri, musei e scuole, associazioni e luoghi di culto.

La riduzione sarà al 100% anche per ristoranti e osterie, bar e pasticcerie, birrerie e hamburgherie, si scende invece al 70% per gli alberghi con o senza ristorante e al 50% per attività artigianali come le botteghe di parrucchieri, estetisti, negozi di pizza al taglio. Infine al 30% per negozi di tende e tessuti, falegnami, idraulici e officine di meccanici ed elettrauto.

“Non è stato semplice decidere queste riduzioni e restare all’interno delle risorse previste – ha spiegato l’assessore- stabilendo un criterio base, calcolando il numero di attività beneficiarie, le metrature. E’ stato un lavoro complicato ma alla fine siamo riusciti a trovare una quadratura equilibrata”.

Ecco quindi la tabella completa con le attività che potranno usufruire della riduzione: