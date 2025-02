Tavoli della Competitività del Lago di Como: fucus su ferrovia, mobilità lacuale e turismo

Riprendono i Tavoli della Competitività in una nuova versione. Prima riunione il 10 febbraio

LECCO – Unire le forze per costruire un futuro più solido per l’area lariana. Con questo spirito nasce il Tavolo della Competitività del Lago di Como, voluto dalla Camera di Commercio di Como-Lecco per mettere in rete istituzioni, imprese e realtà locali. L’obiettivo? Dare una spinta concreta allo sviluppo economico e sociale del territorio, con un approccio più coeso e strategico.

“L’unione delle due Camere di Commercio ha rappresentato un punto di svolta per l’area lariana, permettendo di moltiplicare esperienze e potenzialità – spiega Ezio Vergani, presidente dell’ente camerale – Oggi vogliamo rafforzare questa visione d’insieme, per rispondere meglio alle esigenze locali e valorizzare al massimo le nostre risorse”.

Il primo incontro del Tavolo, in programma per il 10 febbraio, metterà sul tavolo tre temi cruciali: l’elettrificazione della ferrovia Como-Lecco, un passo decisivo per una mobilità più efficiente; le prospettive della navigazione pubblica e della nautica da diporto, fondamentali per potenziare i collegamenti lacuali e le sfide future del turismo, settore chiave per l’economia locale.

Accanto a questa nuova realtà, continueranno a operare i Tavoli di Como e Lecco, per affrontare le questioni più specifiche delle due province. Gloria Bianchi, coordinatrice per Como, sottolinea la volontà di dare continuità al lavoro fatto finora: “Affronteremo le nuove sfide senza perdere di vista i progressi ottenuti, a partire dalle Celebrazioni Voltiane”. Da Lecco, Daniele Pozzi punta l’attenzione sulle infrastrutture: “Le questioni aperte sono tante, dagli investimenti ai trasporti. Con questo nuovo assetto potremo affrontarle con maggiore incisività”.

A garantire il collegamento tra i diversi tavoli sarà Giuseppe Rasella, vicepresidente della Camera di Commercio. La sfida è chiara: trasformare il Lago di Como in un modello di sviluppo intelligente e coordinato, dove istituzioni, imprese e cittadini lavorano insieme per costruire un territorio più forte, attrattivo e sostenibile.