Tender Lab 2025 arriva a Lecco, appuntamento il 4 e 5 marzo

Un’opportunità formativa per le PMI italiane

L’iscrizione è gratuita ed è possibile registrarsi entro il 28 febbraio

LECCO – La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con l’Agenzia ICE e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, organizza la tappa in presenza del percorso formativo Tender Lab 2025. L’evento, che si terrà il 4 e 5 marzo presso la sede camerale di Lecco (Via Tonale 28/30), rappresenta un’opportunità formativa unica per le PMI italiane interessate a partecipare alle gare d’appalto internazionali.

Tender Lab è un’iniziativa articolata in tre moduli, progettata per fornire strumenti pratici e competenze strategiche, al fine di accedere con successo agli appalti banditi da Organismi Internazionali, Banche Multilaterali di Sviluppo e autorità pubbliche. La tappa di Lecco si concentrerà sul Modulo 2 – Tender Lab in Aula, con sessioni pratiche focalizzate sulle opportunità offerte dai tender europei e internazionali, con particolare attenzione a lavori e forniture.

Il programma è destinato a PMI italiane, manager aziendali, responsabili degli uffici acquisti e gare, business development manager e project manager.

L’iscrizione è gratuita ed è possibile registrarsi entro il 28 febbraio sul sito web istituzionale www.comolecco.camcom.it