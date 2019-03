Successo per la serata di Terziario Donna Academy

Giovedì sera in Confcommercio Lecco incontro dedicato a “Cuore e attività fisica”

LECCO – Proseguono gli incontri di Terziario Donna Academy, dedicati alle donne che lavorano. Il terzo appuntamento, organizzato dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco in collaborazione con Ente Mutuo e CAB Polidiagnostico Srl, si è tenuto giovedì 21 marzo presso Palazzo del Commercio a Lecco. Al centro il tema “Cuore e attività fisica”.

La serata

Dopo il saluto introduttivo di Simona Bonaiti (componente del Direttivo del Terziario Donna guidato dalla presidente Mariangela Tentori) a introdurre come sempre la serata è stato il direttore di Ente Mutuo, Giuseppe Dalla Costa, che ha spiegato le attività e i servizi della società di assistenza sanitaria di Confcommercio Lecco. Quindi sono intervenute le due relatrici proposte dal Cab per la serata, ovvero la nutrizionista Manuela Colzani e la cardiologa Teresa Mustica.

Il 9 maggio l’ultimo appuntamento

La chiusura dell’Academy, percorso organizzato da Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco e Ente Mutuo, è in programma per giovedì 9 maggio (“Adolescenti: psicologia e relazione con loro”). Per iscriversi agli incontri occorre mandare una email a marketing@ascom.lecco.it.